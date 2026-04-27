Boxeo profesional en Montecaseros: David Jabdor sacó por KOT3 al santiagueño Martín Ariste

Fiscalizado por la Federación Mendocina de Box, David Jabdor (53,00 kg), pupilo de Pablo Chacón se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto al santiagueño Martín Peke Ariste (igual peso), tras un pelea corta en extensión, pero emotiva en su desarrollo, ya que ambos contendientes visitaron la lona en distintos momentos del pleito pactado a cuatro rounds, en peso gallo.

Una pelea de puro boxeo intenso entre Jabdor y Ariste

Luego de un intenso primer asalto, donde el santiagueño Ariste salió decidido a llevarse el triunfo, ambos se prodigaron en ofensivo y levantaron al numeroso público presente en el estadio cubierto del Lobo del Norte.