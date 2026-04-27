Boxeo profesional en Montecaseros: David Jabdor sacó por KOT3 al santiagueño Martín Ariste

El sanmartiniano David Jabdor pudo poner números en positivo en su récord dentro del boxeo profesional, enfrentando al bravo santiagueño Martín Ariste de local en el Club Montecaseros este fin de semana. En la extensa velada también se realizó un nutrido programa de pleitos amateurs.
Fiscalizado por la Federación Mendocina de Box, David Jabdor (53,00 kg), pupilo de Pablo Chacón se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto al santiagueño Martín Peke Ariste (igual peso), tras un pelea corta en extensión, pero emotiva en su desarrollo, ya que ambos contendientes visitaron la lona en distintos momentos del pleito pactado a cuatro rounds, en peso gallo.
Una pelea de puro boxeo intenso entre Jabdor y Ariste
Luego de un intenso primer asalto, donde el santiagueño Ariste salió decidido a llevarse el triunfo, ambos se prodigaron en ofensivo y levantaron al numeroso público presente en el estadio cubierto del Lobo del Norte.
La intensidad creció en el segundo capítulo, y a poco del campanazo el santiagueño dio la sorpresa al enganchar con un cross arriba al Fajador Jabdor y mandarlo a la lona. Tras el conteo de protección el sanmartiniano pudo terminar de pie, recuperado.
En el tercer capítulo llegó la definición, con el pupilo de Chacón alentado por su gente. variando las zonas de castigo, Jabdor repitió los ganchos abajo y logró quebrar la resistencia del visitante, que no pudo continuar, y el árbitro Javier Lujan le cantó el "no va más". Nocaut técnico en el tercero, y el local dejó su récord con 2 triunfos, ambos por KOT; 1 derrota, y 0 empates.