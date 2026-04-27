Hockey sobre patines: San Martín se consagró campeón argentino junior tras vencer a Murialdo en la final

El equipo del Este se impuso gracias a las conquistas de Juan Ignacio Guerrero, Valentín Funes, Bautista Romero y Bautista Meza. Para el local descontaron Jerónimo Basile y Lucas Sottano; fallaron sus remates en el elenco de Villa Nueva Elías Salomón y Julián Barraco.

Fue una gran final donde se destacaron los arqueros Santiago Solivellas -en el dueño de casa- y Bautista Pascual -en la visita-. Por eso hubo que ir al alargue y luego a los penales, donde se impuso el quinteto orientado por Diego Gallina Guerrero al conjunto de Francisco Pancho Nardi.

Hockey sobre patines: la campaña del campeón San Martín

En la primera jornada el elenco albirrojo cayó por 4 a 3 ante Leonardo Murialdo, luego se recuperó y goleó por 5 a 2 a Concepción de San Juan y apabulló por 8 a 2 a Harrod's de Buenos Aires.

san-martin-campeon-argentino-junior-hockey2 Este es el equipo campeón del Atlético San Martín. Foto: gentileza Hockey Apasionado

En cuartos de final el Chacarero dejó en el camino al Lomas sanjuanino (lo venció por 4 a 0), en semifinales eliminó a SEC (SJ) -lo superó por 2 a 1- y en la final le ganó a Murialdo.

San Martín fue un justo campeón, se quedó con la gloria en una final mendocina y fue una verdadera fiesta del hockey sobre patines argentino.