Atlético San Martín festejó en Villa Nueva. El equipo albirrojo se quedó el pasado sábado con el campeonato Argentino junior de hockey sobre patines tras vencer en la final 4 a 2 por penales a Leonardo Murialdo, después de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario y en el suplementario. El certamen se jugó en la pista canaria.
Hockey sobre patines: San Martín se consagró campeón argentino junior tras vencer a Murialdo en la final
Atlético San Martín ganó el campeonato Argentino junior de hockey sobre patines tras vencer en la final a Leonardo Murialdo. El certamen se jugó en la pista canaria
El atractivo certamen, de donde surgen las grandes promesas del hockey nacional, contó con el apoyo de la Asociación Mendocina de Patín ¡(AMP y del Comité Nacional Técnico de la Confederación Argentina de Patín.
El equipo del Este se impuso gracias a las conquistas de Juan Ignacio Guerrero, Valentín Funes, Bautista Romero y Bautista Meza. Para el local descontaron Jerónimo Basile y Lucas Sottano; fallaron sus remates en el elenco de Villa Nueva Elías Salomón y Julián Barraco.
Fue una gran final donde se destacaron los arqueros Santiago Solivellas -en el dueño de casa- y Bautista Pascual -en la visita-. Por eso hubo que ir al alargue y luego a los penales, donde se impuso el quinteto orientado por Diego Gallina Guerrero al conjunto de Francisco Pancho Nardi.
Hockey sobre patines: la campaña del campeón San Martín
En la primera jornada el elenco albirrojo cayó por 4 a 3 ante Leonardo Murialdo, luego se recuperó y goleó por 5 a 2 a Concepción de San Juan y apabulló por 8 a 2 a Harrod's de Buenos Aires.
En cuartos de final el Chacarero dejó en el camino al Lomas sanjuanino (lo venció por 4 a 0), en semifinales eliminó a SEC (SJ) -lo superó por 2 a 1- y en la final le ganó a Murialdo.
San Martín fue un justo campeón, se quedó con la gloria en una final mendocina y fue una verdadera fiesta del hockey sobre patines argentino.