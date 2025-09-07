Ignacio Castro festeja uno de sus goles. Foto: Cristian Lozano

En el marco de la 8ª fecha (y penúltima) de la Reválida del Torneo Federal A 2025, Atlético Club San Martín venció 2 a 0 a Gutiérrez Sport Club. El León aseguró su participación en la siguiente instancia del certamen, mientras que el Perro comienza a despedirse de la categoría.

Federal A: el duelo de mendocinos fue para San Martín

Con el objetivo de ganar y sacar boleto para la próxima etapa del Federal A, San Martín comenzó el partido adueñándose del balón, posicionándose en ataque y buscando ser el protagonista de las acciones. Por su parte, el Cele llegaba condenado a jugar el Torneo Regional Amateur en 2026, por lo que solo se dedico a defender y hacer correr el reloj.

Atletico club san martin gutierrez sport club
El León mordió al Perro: San Martín venció a Gutiérrez 2 a 0. Foto: Cristian Lozano

Más allá del planteo de la visita, el Albirrojo encontró con facilidad las llaves para superar el mediocampo y doblegar a la defensa: jugar por las bandas y buscar rápidamente a los volantes que ingresaban por el centro.

De esta forma llegaron los únicos dos tantos del partido: a los 15’ Juan Marital centró desde la izquierda e Ignacio Castro conectó ese envío para decretar el 1 a 0 parcial; luego, a los 37’, Emiliano Gómez pisó la banda derecha y tiró un centro preciso para que nuevamente Castro inflara la red con el 2-0 definitivo.

Con dos goles, Ignacio Castro fue la figura del partido. Foto: Cristian Lozano

La diferencia pudo ser mayor en esa primera mitad, pero Damián Cebreiro se lució con dos intervenciones magníficas: primero le tapó un potente cabezazo a Felipe Rivarola y minutos más tarde le ahogó el grito de gol a Valentín Mancini, evitando la caída de su valla con el pecho.

El complemento estuvo de más, ya que Gutiérrez continúo con su libreto y no arriesgo para buscar el descuento, mientras que San Martín sabía que los tres puntos ya estaban en el bolsillo.

Guti&eacute;rrez comienza a despedirse del Federal A. Foto: Cristian Lozano.

El partido resuelto le permitió a Christian Corrales meter mano en el equipo, probar algunas variables de juego y también darle descanso a jugadores que generalmente completan los 90 minutos, como el caso de Rivarola.

Con la victoria consumada, Atlético San Martín sacó pasaje a la siguiente instancia del Federal A, aunque todavía resta completar una fecha y viajar a Viedma para enfrentar a Sol de Mayo. Por su parte, Gutiérrez Sport Club cerrará su participación en la categoría siendo anfitrión del líder de la zona, Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Christian Corrales, por el local, y Rodrigo Alessandrello, por la visita. Foto: Cristian Lozano

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Joaquín Gutierre, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Gerónimo Navarro; Gonzalo Olivares, Nicolás Ali, Nabil Pérez, Brian Sambay; Nahuel Paez. DT: Rodrigo Alessandrello

Cambios: ST: 16’ Matías Rojo y Diego González x Marital y Décimo (SM); 22’ Nicolás Heiz x Castro (SM); 26’ Franco Mora x Sambay (G); 28’ Ignacio Simionato y Adrián Collera x Mancini y Gómez (SM); 35’ Alejo Tinguri x Olivares (G).

Goles: PT: 15’ y 37’ Ignacio Castro (SM)

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Alejandro Scionti

