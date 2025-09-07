De esta forma llegaron los únicos dos tantos del partido: a los 15’ Juan Marital centró desde la izquierda e Ignacio Castro conectó ese envío para decretar el 1 a 0 parcial; luego, a los 37’, Emiliano Gómez pisó la banda derecha y tiró un centro preciso para que nuevamente Castro inflara la red con el 2-0 definitivo.

ignacio castro atlético club san martin Con dos goles, Ignacio Castro fue la figura del partido. Foto: Cristian Lozano

La diferencia pudo ser mayor en esa primera mitad, pero Damián Cebreiro se lució con dos intervenciones magníficas: primero le tapó un potente cabezazo a Felipe Rivarola y minutos más tarde le ahogó el grito de gol a Valentín Mancini, evitando la caída de su valla con el pecho.

El complemento estuvo de más, ya que Gutiérrez continúo con su libreto y no arriesgo para buscar el descuento, mientras que San Martín sabía que los tres puntos ya estaban en el bolsillo.

San Martín Gutiérrez Gutiérrez comienza a despedirse del Federal A. Foto: Cristian Lozano.

El partido resuelto le permitió a Christian Corrales meter mano en el equipo, probar algunas variables de juego y también darle descanso a jugadores que generalmente completan los 90 minutos, como el caso de Rivarola.

Con la victoria consumada, Atlético San Martín sacó pasaje a la siguiente instancia del Federal A, aunque todavía resta completar una fecha y viajar a Viedma para enfrentar a Sol de Mayo. Por su parte, Gutiérrez Sport Club cerrará su participación en la categoría siendo anfitrión del líder de la zona, Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Christian Corrales y Rodrigo Alessandrello Christian Corrales, por el local, y Rodrigo Alessandrello, por la visita. Foto: Cristian Lozano

Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Marital; Emanuel Décimo, Iván Paz; Emiliano Gómez, Ignacio Castro, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Gutiérrez Sport Club: Damián Cebreiro; Joaquín Gutierre, Lucas Funes, Luciano Mad, Juan Ávila; Gerónimo Navarro; Gonzalo Olivares, Nicolás Ali, Nabil Pérez, Brian Sambay; Nahuel Paez. DT: Rodrigo Alessandrello

Cambios: ST: 16’ Matías Rojo y Diego González x Marital y Décimo (SM); 22’ Nicolás Heiz x Castro (SM); 26’ Franco Mora x Sambay (G); 28’ Ignacio Simionato y Adrián Collera x Mancini y Gómez (SM); 35’ Alejo Tinguri x Olivares (G).

Goles: PT: 15’ y 37’ Ignacio Castro (SM)

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Alejandro Scionti