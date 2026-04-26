Álex Arce, una de las figuras de la Lepra en el clásico: "Espero que la gente lo haya disfrutado mucho"

Posteriormente fue consultado por Sebastián Villa, quien genera mucho fútbol, pero no puede anotar. "Tuvo varias opciones de gol Seba, lo viene buscando hace algunos partidos, esperemos que le llegue el gol también a él", admitió el alto goleador azul.

"El festejo lo teníamos ahí, no estaba saliendo, hoy se me vino a la cabeza, lo veníamos charlando también con el Pipa (por Elordi), hoy fue un partido muy lindo, por suerte pude hacer el gol y salió el festejo", dijo Arce al hablar del movimiento que hizo cuando marcó el 3-1 para el Azul en un clasico histórico.

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La dedicatoria de Álex Arce para la hinchada de Independiente Rivadavia

"Fue mi primer clásico acá en Mendoza, es muy lindo poder ganarlo, espero que la gente lo haya disfrutado mucho y se lo dedicamos a ellos", expresó el atacante al hablar de los seguidores leprosos.

Por último, se refirió al tanto que marcó al tomar un rebote en el arquero y definir con una extraña pirueta. "No hay que dar por perdidas las pelotas, justo quedó ahí y por suerte se fue adentro", cerró.