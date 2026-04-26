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Álex Arce, una de las figuras de la Lepra en el clásico: "Espero que la gente lo haya disfrutado mucho"

El delantero de Independiente Rivadavia Álex Arce fue una de las figuras en el triunfazo de este domingo por 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima en el clásico

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Álex Arce fue una de las figuras de Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima.

Álex Arce fue una de las figuras de Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Álex Arce les dedicó la goleada a los hinchas de Independiente Rivadavia. El delantero fue una de las figuras en el triunfazo de este domingo por 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima, en el estadio Bautista Gargantini, en el Superclásico del fútbol mendocino correspondiente a la 16ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

"Empezamos perdiendo el partido, nos agarró de sorpresa eso, logramos el empate rápido, después gestamos siempre nosotros, metimos mucha presión, en el segundo tiempo conseguimos el 2 a 1, el 3 a 1, jugamos como se tenía que jugar un clásico y estoy contento por eso", dijo el paraguayo de 30 años tras el gran triunfo del equipo dirigido por Alfredo Berti, que se aseguró el primer lugar de la Zona B del certamen de cara a los playoffs.

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Álex Arce festeja el gol que le marcó al Lobo.

Posteriormente fue consultado por Sebastián Villa, quien genera mucho fútbol, pero no puede anotar. "Tuvo varias opciones de gol Seba, lo viene buscando hace algunos partidos, esperemos que le llegue el gol también a él", admitió el alto goleador azul.

"El festejo lo teníamos ahí, no estaba saliendo, hoy se me vino a la cabeza, lo veníamos charlando también con el Pipa (por Elordi), hoy fue un partido muy lindo, por suerte pude hacer el gol y salió el festejo", dijo Arce al hablar del movimiento que hizo cuando marcó el 3-1 para el Azul en un clasico histórico.

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La dedicatoria de Álex Arce para la hinchada de Independiente Rivadavia

"Fue mi primer clásico acá en Mendoza, es muy lindo poder ganarlo, espero que la gente lo haya disfrutado mucho y se lo dedicamos a ellos", expresó el atacante al hablar de los seguidores leprosos.

Por último, se refirió al tanto que marcó al tomar un rebote en el arquero y definir con una extraña pirueta. "No hay que dar por perdidas las pelotas, justo quedó ahí y por suerte se fue adentro", cerró.

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