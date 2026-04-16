Alex Arce, el goleador de la Lepra que siempre convierte en los momentos importantes

- La verdad es que muy contento, muy feliz. Creo que hicimos un partido muy lindo. Fue un gran esfuerzo de los muchachos. Y bueno, creo que hicimos historia acá. Muy contento por el equipo que se portó. Y esperemos que disfrute mucho la gente, en especial a toda la gente que vino agradecerles por el apoyo de siempre.

arce 1 En su tercer partido en el Maracaná el paraguayo pudo convertir.

- Goleador en el ascenso histórico del club, en la final de la Copa Argentina, primer gol en Primera y hoy acá para cerrar un círculo perfecto.

- Sí, sí, son cosas muy lindas las que me están pasando en esta institución. La verdad es que es algo increíble. El club también me ha dado mucho y espero seguir dándole alegrías a la gente y por supuesto a la institución.

Embed - Alex Arce hizo el gol del triunfo en el Maracaná

- ¿Alessandro vendrá con el pan bajo el brazo, para ir al Mundial y también esta campaña histórica de Independiente?

- Sí, sí, Alessandro estaba ahí alentando con la gente. Así que nada, ahora seguramente ya me espera por ahí.

Alex Arce hace goles en todos los frentes para Independiente Rivadavia

Pese a que solo ha marcado 3 goles en lo que va de la temporada, Alex Arce es el único jugador de la Lepra que hizo goles en las tres competencias en las que ha participado en 2026.

El paraguayo, que sueña con estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, hizo un gol por la Copa Argentina, otro en el Torneo Apertura y el de este miércoles por la Copa Libertadores.