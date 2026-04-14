Independiente Rivadavia juega en el Maracaná con el Fluminense por la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Además el gran momento de la La Lepra se extiende al plano local, ya que lidera la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también está arriba en la tabla anual, por lo que se sueña con salir campeón de la Liga Profesional.

convocados-independiente-rivadavia Estos son los convocados por Berti para el partido entre la Lepra y el Flu.

Fluminense, el rival del equipo orientado por Alfredo Berti, debutó en la Libertadores con un empate sin goles ante Deportivo La Guaira de Venezuela.

El equipo que tiene como técnico al argentino Luis Zubeldía además está cuarto en el Brasileirao con 20 puntos y se ilusiona con pelear por el título.

Las probables formaciones de Fluminense e Independiente Rivadavia: