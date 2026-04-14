Independiente Rivadavia juega en el Maracaná con el Fluminense por la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Independiente Rivadavia está en un momento histórico y va por más. La Lepra buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, cuando juegue este miércoles desde las 21.30 con Fluminense, en el mítico estadio Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C.
El partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Franklin Congo.
Independiente Rivadavia viene de derrotar por 1-0 a Bolívar de Bolivia en el Malvinas Argentinas el martes de la semana pasada, con un gol que anotó Matías Fernández cuando recién se iniciaba el encuentro. Fue el debut absoluto del Azul -el campeón de la Copa Argentina 2025- en la Copa Libertadores.
Además el gran momento de la La Lepra se extiende al plano local, ya que lidera la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también está arriba en la tabla anual, por lo que se sueña con salir campeón de la Liga Profesional.
Fluminense, el rival del equipo orientado por Alfredo Berti, debutó en la Libertadores con un empate sin goles ante Deportivo La Guaira de Venezuela.
El equipo que tiene como técnico al argentino Luis Zubeldía además está cuarto en el Brasileirao con 20 puntos y se ilusiona con pelear por el título.
Las probables formaciones de Fluminense e Independiente Rivadavia:
Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.