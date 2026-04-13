Independiente Rivadavia fue distinguido en la Legislatura antes del histórico viaje a Río de Janeiro

A horas del histórico partido con Fluminense, en el Maracaná, la Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés la participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores de América.
La Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés la participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.
A horas del histórico partido con Fluminense, en el Maracaná, la Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés la participación de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores de América.
En el Salón Azul de la Legislatura se llevó a cabo un acto del que participó el diputado provincial Edgardo Civit Evans tres integrantes de la Comisión Directiva de la Lepra: Diego Gutiérrez Vila, Alberto Rez Masud y Emiliano Rez Masud.
Civit Evans, impulsor de la distinción, destacó que "es un honor" poder entregar el diploma a los representantes de Independiente Rivadavia: "Esta distinción de la Cámara de Diputados, que representa a todo el pueblo de la provincia, es por la trayectoria que tuvo y tiene actualmente el club. Sin duda es más que merecida".
Beto Rez Masud, vicepresidente del club del Parque, admitió; "Este reconocimiento es un honor y refuerza nuestro compromiso, con la gente, los hinchas, simpatizantes y socios de Independiente. Que la Cámara de Diputados, en pleno, nos reconozca, significa que todos los ciudadanos de Mendoza han reconocido a Independiente".
"Es un momento histórico para nuestra institución y debe servir para darle ilusión al resto de las instituciones. Los clubes necesitan el apoyo de la ciudadanía de Mendoza. Esto es una caricia al alma después de un trabajo de mucho tiempo encabezado por nuestro presidente Daniel Vila, quien por circunstancias personales no pudo asistir", agregó el dirigente.
Rez Masud resaltó el gran equipo de trabajo que muchas veces no se ve pero es clave en el crecimiento institucional que ha tenido Independiente Rivadavia y "hace posible este reconocimiento".
Por último, respecto al inminente viaje a Río de Janeiro, resaltó: "Estamos ansiosos por llegar a ese estadio y representar de la mejor manera a nuestra institución y a toda la provincia".
Independiente Rivadavia logró el boleto para jugar la Copa Libertadores al ganar la Copa Argentina del año pasado y yuvo su debut histórico el martes pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, con gol de Matías Fernández.
Ahora se prepara para jugar con Fluminense, en el Maracaná, el próximo miércoles a las 21.30.
El equipo del Parque aprovechó el empate sin goles entre La Guaira y Fluminense, en Venezuela, para quedar solo arriba en el Grupo C del certamen continental.
Además, en el Torneo Apertura está primero en la tabla anual y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura.