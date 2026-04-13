Independiente Rivadavia fue distinguido en la Legislatura antes del histórico viaje a Río de Janeiro

Beto Rez Masud, vicepresidente del club del Parque, admitió; "Este reconocimiento es un honor y refuerza nuestro compromiso, con la gente, los hinchas, simpatizantes y socios de Independiente. Que la Cámara de Diputados, en pleno, nos reconozca, significa que todos los ciudadanos de Mendoza han reconocido a Independiente".

"Es un momento histórico para nuestra institución y debe servir para darle ilusión al resto de las instituciones. Los clubes necesitan el apoyo de la ciudadanía de Mendoza. Esto es una caricia al alma después de un trabajo de mucho tiempo encabezado por nuestro presidente Daniel Vila, quien por circunstancias personales no pudo asistir", agregó el dirigente.

Distinción a Independiente Rivadavia en la Legislatura (4) El diploma que recibieron los dirigentes de la Lepra. Martín Pravata / Diario UNO.

Rez Masud resaltó el gran equipo de trabajo que muchas veces no se ve pero es clave en el crecimiento institucional que ha tenido Independiente Rivadavia y "hace posible este reconocimiento".

Por último, respecto al inminente viaje a Río de Janeiro, resaltó: "Estamos ansiosos por llegar a ese estadio y representar de la mejor manera a nuestra institución y a toda la provincia".

Embed - AHORA: Independiente Rivadavia recibe una DISTINCIÓN por su DESEMPEÑO en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia viaja a Río de Janeiro

Independiente Rivadavia logró el boleto para jugar la Copa Libertadores al ganar la Copa Argentina del año pasado y yuvo su debut histórico el martes pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, con gol de Matías Fernández.

Ahora se prepara para jugar con Fluminense, en el Maracaná, el próximo miércoles a las 21.30.

El equipo del Parque aprovechó el empate sin goles entre La Guaira y Fluminense, en Venezuela, para quedar solo arriba en el Grupo C del certamen continental.

Además, en el Torneo Apertura está primero en la tabla anual y se clasificó a los playoffs del Torneo Apertura.