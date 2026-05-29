Cuál es la forma más segura de guardar un locro o guiso que te sobró

Un locro o un guiso se puede conservar en la heladera o en el freezer, pero no de la misma forma ni teniendo en cuenta las mismas advertencias. Una sobra de alimento no dura tanto como uno cree.

¿Por qué es importante conservar bien un locro o un guiso que sobró?

Un guiso o locro es una preparación llena de alimentos o productos de origen animal y vegetal que entran en descomposición a diferente tiempo.

Un mal almacenamiento de estos alimentos puede ser la causa de intoxicaciones alimentarias y, de paso, de un gran desperdicio de alimentos.

locro La humedad de estos alimentos facilita el desarrollo microbiano.

La humedad es el principal factor que acelera la descomposición. En alimentos con mayor contenido de agua, las bacterias y hongos encuentran un espacio más óptimo para desarrollarse.

Las sobras de guiso o locro a temperatura ambiente por más de dos horas pueden convertirse en un problema. Una intoxicación alimentaria puede que no se perciba, porque en ocasiones las bacterias no alteran el sabor o aspecto del alimento.

Cómo guardar una sobra de locro o guiso

Los alimentos que sobran se pueden guardar en la heladera o en el freezer, pero nunca se tienen que dejar en la mesada a temperatura ambiente.

Para guardar un guiso o locro en la heladera, lo primero y principal es colocarlos en un recipiente con tapa hermética y guardarlos directamente luego de que se enfríen; no tienen que pasar más de dos horas.

El guiso en la heladera. Puede durar hasta tres días, no más que eso. Siempre hay que recordar que la heladera no mata microorganismos, solo vuelve más lento su desarrollo.

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Para consumir el guiso o el locro sacado de la heladera, lo ideal es calentarlo previamente a fuego medio en una olla para que todos los ingredientes se calienten de igual forma.

Si prefieren mandar al freezer los restos de locro o el guiso de lentejas, lo ideal es ponerlos en fracciones en bolsas con cierres herméticos o en pequeños recipientes con tapas. Los guisos duran en el freezer hasta tres meses. Si un alimento tiene mal olor, aspecto raro o manchas oscuras, no lo consumas y descártalo inmediatamente.