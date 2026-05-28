La realidad actual que rodea a Bruce Willis genera una gran repercusión en el mundo del espectáculo. Emma Heming, la esposa del reconocido artista, brindó una actualización reciente sobre cómo la familia afronta la demencia frontotemporal que padece el protagonista de Duro de matar.
La familia de Bruce Willis, al límite por la salud del actor: "Hacemos lo que podemos"
La esposa de Bruce Willis detalló la realidad familiar frente a la demencia frontotemporal y la importancia del autocuidado en los cuidadores
Durante una entrevista televisiva, la mujer de 47 años explicó que el intérprete cuenta con mucho apoyo en este momento tan complejo de su salud.
La situación demanda un esfuerzo diario y constante para todo el entorno cercano. En el programa matutino, Heming aseguró que hacen lo mejor posible dadas las circunstancias actuales que les toca vivir.
El bienestar del actor de 71 años se convirtió en la prioridad absoluta para el grupo, que busca mantener una rutina equilibrada dentro de las dificultades lógicas que presenta el cuadro médico.
Cambios drásticos
El avance del trastorno cognitivo obligó al núcleo directo a tomar determinaciones muy complejas durante el último tiempo. Meses atrás, la esposa de Bruce Willis comunicó el traslado del artista a una vivienda diferente.
Esta medida buscó priorizar la estabilidad de Mabel Ray y Evelyn Penn, las hijas menores de la pareja, que tienen 14 y 12 años.
En un podcast reciente, Heming afirmó que su esposo jamás querría que las dos jóvenes vivieran con la sombra de la enfermedad encima. La realidad de la asistencia permanente generó también una transformación en la rutina de la mujer. La vivencia personal la impulsó a enfocarse en la prevención de afecciones cognitivas mediante un nuevo proyecto comercial.
Detalles de la condición de Bruce Willis
La confirmación oficial del diagnóstico ocurrió en 2023. Esta patología produce la atrofia de los lóbulos frontal y temporal del cerebro, una situación que deriva de forma progresiva en problemas para hablar, alteraciones emocionales y modificaciones notorias en la personalidad de los pacientes.
Los síntomas abarcan a veces la pérdida de habilidades motoras.
Las personas que padecen esta enfermedad sufren rigidez, dificultades para caminar, problemas al tragar o espasmos musculares frecuentes. A pesar de los deterioros físicos, Heming aclaró que su esposo sigue presente en su cuerpo.