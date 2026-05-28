La familia de Bruce Willis, al límite por la salud del actor: "Hacemos lo que podemos"

El bienestar del actor de 71 años se convirtió en la prioridad absoluta para el grupo, que busca mantener una rutina equilibrada dentro de las dificultades lógicas que presenta el cuadro médico.

Cambios drásticos

El avance del trastorno cognitivo obligó al núcleo directo a tomar determinaciones muy complejas durante el último tiempo. Meses atrás, la esposa de Bruce Willis comunicó el traslado del artista a una vivienda diferente.

espòsa bruce willis La esposa de Bruce Willis hizo desgarradoras declaraciones en un programa de TV.

Esta medida buscó priorizar la estabilidad de Mabel Ray y Evelyn Penn, las hijas menores de la pareja, que tienen 14 y 12 años.

En un podcast reciente, Heming afirmó que su esposo jamás querría que las dos jóvenes vivieran con la sombra de la enfermedad encima. La realidad de la asistencia permanente generó también una transformación en la rutina de la mujer. La vivencia personal la impulsó a enfocarse en la prevención de afecciones cognitivas mediante un nuevo proyecto comercial.

Detalles de la condición de Bruce Willis

La confirmación oficial del diagnóstico ocurrió en 2023. Esta patología produce la atrofia de los lóbulos frontal y temporal del cerebro, una situación que deriva de forma progresiva en problemas para hablar, alteraciones emocionales y modificaciones notorias en la personalidad de los pacientes.

Los síntomas abarcan a veces la pérdida de habilidades motoras.

Las personas que padecen esta enfermedad sufren rigidez, dificultades para caminar, problemas al tragar o espasmos musculares frecuentes. A pesar de los deterioros físicos, Heming aclaró que su esposo sigue presente en su cuerpo.