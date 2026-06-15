Mirá el detalle que puede hacer que tu billete de 1 dólar valga 24.000 dólares

El mercado de la numismática no para de sorprender, y esta vez el foco está puesto sobre el billete más común de todos: el de 1 dólar. Aunque para cualquiera sería solo un vuelto, los coleccionistas norteamericanos están pagando una verdadera fortuna, que llega a los 24.000 dólares, por un ejemplar muy específico que podría estar en el colchón o en la billetera de cualquier argentino.
El fenómeno de los billetes con errores de impresión se disparó en las plataformas de subastas, pero este caso rompió todos los récords debido a su rareza y al excelente estado de conservación que exigen los compradores.
¿Cuál es el error que vale una fortuna?
Para que un billete de 1 dólar multiplique su valor de esta manera, tiene que presentar una falla de fábrica que la Reserva Federal de Estados Unidos suele destruir antes de que salga a la calle. En este caso, se trata de un error de desalineación masiva o "corte erróneo".
El detalle clave que tenés que buscar en el billete de 1 dólar es el siguiente:
- El diseño descentrado: El frente del billete está notablemente movido hacia un lado, dejando un borde blanco exagerado en uno de sus márgenes.
- La superposición trasera: Al darlo vuelta, la impresión del reverso invade el espacio donde debería estar el corte limpio, mostrando parte de otro billete de la misma hoja de impresión.
- Números de serie capicúa o raros: Si además de la falla de corte, el billete cuenta con un número de serie sólido (todos los números iguales) o en escalera, su precio base se duplica por completo.
¿Dónde se puede vender este billete?
Si revisando tus dólares encontrás un ejemplar con estas características, lo ideal es no gastarlo ni llevarlo al banco tradicional. Los expertos recomiendan tasar la pieza en plataformas especializadas como eBay, portales de subastas numismáticas reconocidas o consultar con especialistas de confianza para evitar estafas y certificar la autenticidad del papel moneda.