Mirá el detalle que puede hacer que tu billete de 1 dólar valga 24.000 dólares

El fenómeno de los billetes con errores de impresión se disparó en las plataformas de subastas, pero este caso rompió todos los récords debido a su rareza y al excelente estado de conservación que exigen los compradores.

billete 1 dolar, numismatica

¿Cuál es el error que vale una fortuna?

Para que un billete de 1 dólar multiplique su valor de esta manera, tiene que presentar una falla de fábrica que la Reserva Federal de Estados Unidos suele destruir antes de que salga a la calle. En este caso, se trata de un error de desalineación masiva o "corte erróneo".