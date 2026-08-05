El dólar oficial volvió a subir y con la caída del blue la brecha se achicó a $20

Después de caer por tercera rueda seguida, el dólar blue volvió a achicar la brecha con el dólar formal

El movimiento combinado de ambos tipos de cambio generó una compresión directa en la brecha cambiaria entre la opción oficial y la informal. La distancia se redujo de los $30 en la víspera a $20, ubicándose en un 1,32%.

Por último, el dólar tarjeta, que aplica el recargo impositivo de 30% para consumos con tarjeta en el exterior, acompañó el movimiento del oficial con una leve suba del 0,09%. Al sumar $1,79, cerró a $1.985,93 para la venta y se ratificó como el más caro de la plaza una vez más.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Para las opciones financieras negociadas en el mercado de capitales, la tendencia bajista que viene percibiéndose en la plaza informal repercutió en el segmento bursátil.

El dólar MEP finalizó la rueda con un retroceso de $2,22 en relación con la jornada anterior, lo que lo situó en $1.518,45 para la venta y manteniéndose por debajo del minorista.

A su vez, el dólar Contado con Liquidación (CCL) completó la jornada en $1.574,87 para la venta, lo que representó una disminución de $2,33 frente al cierre registrado el martes.

En el segmento mayorista, donde se cursan las operaciones del comercio exterior y de entidades bancarias, el dólar llegó a $1.496,50, con un modesto avance de $0,50 respecto de la ronda previa.

La dinámica del mercado local reflejó así un nuevo estrechamiento de las diferencias entre las opciones paralelas y el tipo de cambio minorista, consolidando al dólar tarjeta como el valor más elevado de la plaza.