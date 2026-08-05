A cuánto puede llegar el dólar en agosto sin la intervención del Banco Central

La desaceleración en el índice de precios mostró un ajuste más moderado en comparación con el periodo previo:

Techo de mayo: $1.764,15

$1.764,15 Techo de junio: $1.806,45 (impacto IPC abril del 2,6%)

$1.806,45 (impacto IPC abril del 2,6%) Techo de julio: $1.845,28 (impacto IPC mayo)

$1.845,28 (impacto IPC mayo) Techo de agosto: $1.879,97 (impacto IPC junio del 1,9%)

Punto clave: Si la cotización mayorista sobrepasa el límite de $1.879,97, el BCRA deberá intervenir vendiendo divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para contener el precio dentro del rango fijado.

¿Cuál es el margen de suba antes de la intervención estatal?

Con un dólar mayorista operando en torno a los $1.495, la cotización oficial aún se encuentra holgadamente por debajo del límite superior establecido por la autoridad monetaria.

Para que el tipo de cambio oficial alcance el techo y obligue la acción del Central, la divisa debería registrar un incremento de $384,97 (un 25,7% de suba) a lo largo del mes.

En el arranque de agosto, la divisa mayorista mostró un comportamiento al alza con un volumen negociado de USD 513 millones, mientras que el resto de las cotizaciones mostraron relativa calma:

Dólar Mayorista $1.495,00 +0,7% (+$10)

+0,7% (+$10) Dólar Oficial (Banco Nación) $1.515,00 +0,3% (+$5)

+0,3% (+$5) Dólar Blue $1.555,00 -0,3% (-$5)

-0,3% (-$5) Dólar Futuro (Fin de Agosto) $1.512,00 -0,2% (-$3)

En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una suba cercana al 2,7% ($40), frente a una inflación acumulada que supera el 18% en el mismo período. Por su parte, en el mercado de dólar futuro, los contratos a fines de agosto cotizan a $1.512, lo que refleja que el mercado anticipa un escenario alejado del techo de intervención del BCRA.