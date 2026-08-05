El dato de inflación de junio difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) definió de manera oficial el nuevo techo para la banda cambiaria en agosto. Con un incremento de precios registrado del 1,9%, se estableció el margen máximo de recorrido que tendrá el dólar mayorista durante el mes en curso antes de activar una intervención directa del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A cuánto puede llegar el dólar en agosto sin la intervención del Banco Central
La inflación de junio del 1,9% ajustó el límite superior del tipo de cambio. El Banco Central solo estará obligado a intervenir si la cotización mayorista supera los $1.879,97 a fin de mes.
Este esquema contempla un mecanismo de actualización mensual con un desfase de dos meses: la inflación de abril determinó el techo de junio, la de mayo fijó el límite de julio y la cifra de junio actúa sobre la pauta de agosto. De esa manera se define el piso y el techo del dólar mayorista.
El nuevo techo fijado para el dólar mayorista
Al aplicar la variación del 1,9% sobre el tope de julio (fijado en $1.845,28), el límite máximo permitido para la banda cambiaria avanza a $1.879,97 para finales de agosto. Se trata de un incremento de $34,69 respecto del valor anterior.
La desaceleración en el índice de precios mostró un ajuste más moderado en comparación con el periodo previo:
- Techo de mayo: $1.764,15
- Techo de junio: $1.806,45 (impacto IPC abril del 2,6%)
- Techo de julio: $1.845,28 (impacto IPC mayo)
- Techo de agosto: $1.879,97 (impacto IPC junio del 1,9%)
Punto clave: Si la cotización mayorista sobrepasa el límite de $1.879,97, el BCRA deberá intervenir vendiendo divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para contener el precio dentro del rango fijado.
¿Cuál es el margen de suba antes de la intervención estatal?
Con un dólar mayorista operando en torno a los $1.495, la cotización oficial aún se encuentra holgadamente por debajo del límite superior establecido por la autoridad monetaria.
Para que el tipo de cambio oficial alcance el techo y obligue la acción del Central, la divisa debería registrar un incremento de $384,97 (un 25,7% de suba) a lo largo del mes.
En el arranque de agosto, la divisa mayorista mostró un comportamiento al alza con un volumen negociado de USD 513 millones, mientras que el resto de las cotizaciones mostraron relativa calma:
- Dólar Mayorista$1.495,00 +0,7% (+$10)
- Dólar Oficial (Banco Nación) $1.515,00 +0,3% (+$5)
- Dólar Blue$1.555,00 -0,3% (-$5)
- Dólar Futuro (Fin de Agosto) $1.512,00 -0,2% (-$3)
En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una suba cercana al 2,7% ($40), frente a una inflación acumulada que supera el 18% en el mismo período. Por su parte, en el mercado de dólar futuro, los contratos a fines de agosto cotizan a $1.512, lo que refleja que el mercado anticipa un escenario alejado del techo de intervención del BCRA.
En pocas palabras
- Inflación de junio: El 1,9% ajustó el techo del dólar mayorista a $1.879,97.
- BCRA interviene: El Banco Central actuará si la cotización supera ese límite a fin de mes.
- Margen de suba: El dólar oficial tiene un margen de $384,97 antes de la intervención.