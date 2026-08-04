Confirmado el precio del dólar para este martes 4 de agosto cuando los bancos abran

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el nuevo precio del dólar este martes 4 de agosto, luego de que se diera a conocer una nueva suba en todas las entidades durante la jornada de este lunes.
La confirmación de las entidades financieras fue dada al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se encargó de dar a conocer cuáles serán los precios que manejará cada uno de los bancos más importantes a la hora de vender la moneda de Estados Unidos al público en general
Al mismo tiempo, las cuevas señalaron que, a diferencia del oficial, el dólar blue no solo que no aumentó, sino que bajó su valor y achicó su diferencia con el dólar que se vende en los bancos, quedando a $40.
Precio del dólar en cada uno de los bancos este martes 4 de agosto
Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, otras entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este martes 4 de agosto.
- Banco Galicia: $1.515
- Banco Nación: $1.515
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.521
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.510
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.520
- Banco de Comercio: $1.515
A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el 4 de agosto
En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este martes será de $1.555, es decir $40 más que el dólar oficial. En tanto, el dólar MEP se venderá a $1.527,70.
En otra de las cotizaciones del mercado, el dólar denominado Contado con Liquidación (CCL) para la compra cerró la comercialización, este lunes, en 1.581,20 pesos y en 1.581,70 para la venta, logrando en este caso una suba del 0,71%.
Por último, el dólar tarjeta se consiguió a $1.969,50 para la venta, logrando ascender 0,33%. Ese mismo será su precio inicial en la jornada del martes 4 de agosto.
En pocas palabras
- Nuevo precio del dólar: Los bancos argentinos confirmaron la cotización del dólar para el martes 4 de agosto, con leves aumentos.
- Dólar blue y otros: El dólar blue se ubicó a $1.555, el MEP a $1.527,70 y el Contado con Liquidación a $1.581,70.
- Dólar tarjeta: La cotización del dólar para compras en el exterior se mantiene en $1.969,50.