Confirmado el precio del dólar para este martes 4 de agosto cuando los bancos abran

Precio del dólar en cada uno de los bancos este martes 4 de agosto

Los bancos confirmaron que el dólar sufrió un pequeño aumento que elevó su precio desde los $1.510 a los $1.515, tomando como referencia al Banco Nación. En tanto, otras entidades lo tendrán al mismo precio o a un valor más alto, según el informe del Banco Central. Estos son los nuevos valores de la moneda norteamericana para este martes 4 de agosto.

Banco Galicia: $1.515

Banco Nación: $1.515

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.521

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.515

Brubank: $1.510

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.520

Banco Piano: $1.520

Banco de Comercio: $1.515

A cuánto se venderá el dólar blue y el resto de los dólares el 4 de agosto

En el caso del dólar blue, según las cuevas, la cotización inicial de este martes será de $1.555, es decir $40 más que el dólar oficial. En tanto, el dólar MEP se venderá a $1.527,70.

En otra de las cotizaciones del mercado, el dólar denominado Contado con Liquidación (CCL) para la compra cerró la comercialización, este lunes, en 1.581,20 pesos y en 1.581,70 para la venta, logrando en este caso una suba del 0,71%.

Por último, el dólar tarjeta se consiguió a $1.969,50 para la venta, logrando ascender 0,33%. Ese mismo será su precio inicial en la jornada del martes 4 de agosto.