La Secretaría de Energía autorizó una nueva suba para la compra de biocombustibles. La actualización de esos valores se trasladará próximamente a los precios de la nafta y gasoil en estaciones de servicio.
Energía autorizó otra suba a biocombustibles: cuánto puede impactar en el precio de la nafta
El aumento llega a 4% para biodiésel y 1,75% en bioetanol. Las petroleras evalúan cuándo y cuánto lo trasladarán a precios en los surtidores de nafta y gasoil
De acuerdo con las resoluciones 188 y 189 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el ajuste del valor que los productores reciben por los biocombustibles llega hasta 4%. Al menos durante el mes de agosto.
Con la actualización, la tonelada de biodiésel para gasoil llegó a $2.001.063 con un plazo de pago de 7 días corridos desde la facturación. En tanto, el bioetanol de caña subió 1,75% a $1.061,878 por litro y el de maíz a $973,244, a 30 días (1,74%).
El incremento se justifica en las variaciones en los costos productivos e intenta evitar distorsiones en las cotizaciones de los combustibles fósiles en el mercado interno, mientras en algunas provincias el corte con biocombustibles creció.
Cuánto puede subir el precio de la nafta en Mendoza
No obstante, al tratarse de insumos de mezcla obligatoria por la ley 27.640, la medida encarece los costos de refinación.
De ahí que las petroleras estudian cuándo y cuánto trasladarán de esos nuevos precios a los surtidores. Una decisión que dependerá del margen que decida absorber la cadena de distribución frente a un consumo que muestra moderación.
Al respecto, desde Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines) consideraron que el impacto de esa medida será "insignificante", dado que los biocombustibles representan no más de 12% del precio final al público.
O sea que, según estiman los dueños de estaciones de servicio, la incidencia no superaría 0,5%. Un porcentaje que, si se traduce a los precios de combustibles en Mendoza, puede promediar los $10 a la espera de otra suba, la de los impuestos.
El impuesto a combustibles líquidos, diferido a septiembre
En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso vía decreto 693/2026 un incremento parcial de impuestos internos a combustibles líquidos de $10.572 para naftas y $ 9.511 para gasoil.
Sin embargo, no entrará en vigencia ahora. La decisión oficial fue postergar para el 1 de septiembre la aplicación de los tributos pendientes acumulados desde el año 2024.
La estrategia del gobierno es diferir las cargas impositivas para evitar un salto inflacionario justo cuando el IPC del INDEC acaba de perforar 2%. Pero la acumulación más la suba de insumos limita el margen de contención en las estaciones.
De este modo, el mercado de combustibles enfrenta una encrucijada entre el freno impositivo oficial y el avance ineludible de los costos. Algo que, como suele ocurrir, repercutirá en mayor o menor medida en el bolsillo de los automovilistas.
En pocas palabras
- Suba de biocombustibles: Energía autorizó hasta 4% para biodiésel y 1,75% para bioetanol.
- Impacto en surtidores: Petroleras evalúan trasladar el aumento a precios de nafta y gasoil.
- Impuestos diferidos: El alza de impuestos internos a combustibles se posterga hasta septiembre.