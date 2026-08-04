Con un dólar oficial estable, el dólar blue y los financieros volvieron a caer

Entre los paralelos financieros el dólar MEP registró la mayor caída

Los dólares financieros acompañaron la dinámica del blue con caídas moderadas. El dólar MEP (o Bolsa) cotizó en la última rueda en $1.515,9 para la compra y $1.520,1 en la oferta vendedora, lo que significó la mayor caída de la jornada, de -1,34%.

Tampoco fue la excepción el dólar Contado con Liquidación (CCL). La divisa utilizada para girar fondos al exterior finalizó la jornada a $1.574,5 para la compra y $1.576,5 para la venta, afirmando la compresión de la brecha respecto al resto de las alternativas.

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar tarjeta

Con la merma de este martes, el dólar blue revirtió la tendencia de julio. Y en lo que va de agosto sigue en el tobogán.

En la plaza mayorista, donde operan los grandes actores del comercio exterior y entidades financieras, la cotización mantuvo su ritmo previsible. La rueda cerró a $1.487 en el tramo comprador y $1.496 en el vendedor, garantizando la liquidez necesaria en las operaciones institucionales.

A su vez, el dólar tarjeta, que contempla un 30% de recargo impositivo para el pago de consumos realizados con tarjeta en el exterior y plataformas digitales, cerró en $1.969,5 para la venta. Y volvió a convertirse en el más caro del mercado.

Con todo, el cierre del mercado de divisas ofreció un panorama de tranquilidad, donde la retracción del blue y los dólares bursátiles contribuyó a estrechar las brechas cambiarias frente a un tipo de cambio oficial que mantuvo su quietud.