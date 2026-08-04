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Mercado cambiario

Con un dólar oficial estable, el dólar blue y los financieros volvieron a caer

En el Banco Nación el dólar se mantuvo en $1.515, pero el blue perdió otros $10. Qué pasó con el dólar mayorista, el MEP y el CCL

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Agosto completó su segunda rueda otra vez con el dólar blue en caída. El dólar oficial, en cambio, siguió estable.

Agosto completó su segunda rueda otra vez con el dólar blue en caída. El dólar oficial, en cambio, siguió estable.

La jornada cambiaria cerró este martes 4 de agosto con una marcada tendencia a la baja en las cotizaciones libres y financieras, contrapuesta a la estabilidad del dólar oficial. El mercado completó la rueda con una caída de $10 para el dólar blue, mientras el minorista se mantuvo sin cambios al igual que el mayorista.

En las cuevas, el dólar blue recortó posiciones en un 0,64% y cerró negociándose a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mismo valor que había alcanzado el 22 de julio. Y completó así la segunda ronda de agosto en retroceso, atribuible a una menor demanda en la plaza informal y mayor liquidez de divisas.

El dólar en Banco Nación siguió vendiéndose a $1.515. Sin embargo, en otras entidades provinciales y el ICBC escaló hasta un rango de entre $1.520 y $1.530.

Entre los paralelos financieros el dólar MEP registró la mayor caída

Entre los paralelos financieros el dólar MEP registró la mayor caída

Los dólares financieros acompañaron la dinámica del blue con caídas moderadas. El dólar MEP (o Bolsa) cotizó en la última rueda en $1.515,9 para la compra y $1.520,1 en la oferta vendedora, lo que significó la mayor caída de la jornada, de -1,34%.

Tampoco fue la excepción el dólar Contado con Liquidación (CCL). La divisa utilizada para girar fondos al exterior finalizó la jornada a $1.574,5 para la compra y $1.576,5 para la venta, afirmando la compresión de la brecha respecto al resto de las alternativas.

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar tarjeta

Con la merma de este martes, el dólar blue revirtió la tendencia de julio. Y en lo que va de agosto sigue en el tobogán.

En la plaza mayorista, donde operan los grandes actores del comercio exterior y entidades financieras, la cotización mantuvo su ritmo previsible. La rueda cerró a $1.487 en el tramo comprador y $1.496 en el vendedor, garantizando la liquidez necesaria en las operaciones institucionales.

A su vez, el dólar tarjeta, que contempla un 30% de recargo impositivo para el pago de consumos realizados con tarjeta en el exterior y plataformas digitales, cerró en $1.969,5 para la venta. Y volvió a convertirse en el más caro del mercado.

Con todo, el cierre del mercado de divisas ofreció un panorama de tranquilidad, donde la retracción del blue y los dólares bursátiles contribuyó a estrechar las brechas cambiarias frente a un tipo de cambio oficial que mantuvo su quietud.

En pocas palabras

  • Dólar blue y financieros en caída: el blue perdió $10 pero el MEP lo superó, con una merma de $20, mostrando una tendencia bajista en las cotizaciones libres.
  • Dólar oficial y mayorista: se mantuvieron estables en $1.515 y $1.487/$1.496 respectivamente, brindando tranquilidad al mercado.
  • Dólar tarjeta: se posicionó como el más caro del mercado con una cotización de $1.969,5 para la venta.
Resumen generado por Thinkindot AI

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