Con un dólar oficial estable, el dólar blue y los financieros volvieron a caer

La jornada cambiaria cerró este martes 4 de agosto con una marcada tendencia a la baja en las cotizaciones libres y financieras, contrapuesta a la estabilidad del dólar oficial. El mercado completó la rueda con una caída de $10 para el dólar blue, mientras el minorista se mantuvo sin cambios al igual que el mayorista.
En las cuevas, el dólar blue recortó posiciones en un 0,64% y cerró negociándose a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, mismo valor que había alcanzado el 22 de julio. Y completó así la segunda ronda de agosto en retroceso, atribuible a una menor demanda en la plaza informal y mayor liquidez de divisas.
El dólar en Banco Nación siguió vendiéndose a $1.515. Sin embargo, en otras entidades provinciales y el ICBC escaló hasta un rango de entre $1.520 y $1.530.
Los dólares financieros acompañaron la dinámica del blue con caídas moderadas. El dólar MEP (o Bolsa) cotizó en la última rueda en $1.515,9 para la compra y $1.520,1 en la oferta vendedora, lo que significó la mayor caída de la jornada, de -1,34%.
Tampoco fue la excepción el dólar Contado con Liquidación (CCL). La divisa utilizada para girar fondos al exterior finalizó la jornada a $1.574,5 para la compra y $1.576,5 para la venta, afirmando la compresión de la brecha respecto al resto de las alternativas.
Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar tarjeta
Con la merma de este martes, el dólar blue revirtió la tendencia de julio. Y en lo que va de agosto sigue en el tobogán.
En la plaza mayorista, donde operan los grandes actores del comercio exterior y entidades financieras, la cotización mantuvo su ritmo previsible. La rueda cerró a $1.487 en el tramo comprador y $1.496 en el vendedor, garantizando la liquidez necesaria en las operaciones institucionales.
A su vez, el dólar tarjeta, que contempla un 30% de recargo impositivo para el pago de consumos realizados con tarjeta en el exterior y plataformas digitales, cerró en $1.969,5 para la venta. Y volvió a convertirse en el más caro del mercado.
Con todo, el cierre del mercado de divisas ofreció un panorama de tranquilidad, donde la retracción del blue y los dólares bursátiles contribuyó a estrechar las brechas cambiarias frente a un tipo de cambio oficial que mantuvo su quietud.
En pocas palabras
- Dólar blue y financieros en caída: el blue perdió $10 pero el MEP lo superó, con una merma de $20, mostrando una tendencia bajista en las cotizaciones libres.
- Dólar oficial y mayorista: se mantuvieron estables en $1.515 y $1.487/$1.496 respectivamente, brindando tranquilidad al mercado.
- Dólar tarjeta: se posicionó como el más caro del mercado con una cotización de $1.969,5 para la venta.