Los profesores regañaban a este niño por rayar los cuadernos: hoy conquistó a Nike y Pixar con sus dibujos

Joe Whale nació en Shrewsbury, Inglaterra, y desde niño tenía una obsesión clara: dibujar. No solo en su tiempo libre, sino también en clase. Pero había algo que no encajaba en esa etiqueta de “alumno distraído”. Su talento era evidente. Sus padres, en lugar de frenar esa conducta, decidieron apoyarlo y lo inscribieron en clases de arte después del colegio.

Con el tiempo, uno de sus profesores compartió sus dibujos en internet. Ese fue el punto de quiebre. Sus ilustraciones se viralizaron y Joe, conocido como “The Doodle Boy”, empezó a ganar visibilidad fuera de su entorno escolar. Comenzó con murales para restaurantes, trabajó en proyectos para espacios públicos y publicó libros ilustrados.

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De “rayar cuadernos” a artista internacional: el caso de Joe Whale

Las ilustraciones de Joe comenzaron a circular. Su estilo era crudo, divertido, espontáneo. No buscaba perfección, buscaba vida. Y eso fue lo que atrapó la atención de marcas, diseñadores y creativos de todo el mundo. Entre ellos, nombres gigantes. Nike, que lo invitó a colaborar en proyectos visuales, y estudios asociados a Pixar.

Hoy es un joven artista que convirtió los garabatos que le causaban problemas en la escuela en su forma de vida. Actualmente trabaja como ilustrador profesional, creando diseños para marcas internacionales, productos, libros y murales. Su estilo caótico y lleno de personajes se volvió su sello personal. Ha colaborado en campañas creativas y proyectos de licencias, llevando sus dibujos a ropa, cuadernos y espacios públicos. Además, sigue pintando murales y participando en iniciativas artísticas. Lo que antes era regaño en el aula, hoy es su identidad y su carrera en el mundo del arte.