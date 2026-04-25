El niño que murió en el Hospital Notti por presunto maltrato había sido atendido dos veces antes con signos de alerta

La situación del hermanito mellizo y la intervención del ETI

Maltrato infantil.jpg Una prima de los niños advirtió que el ETI se ha demorado en los trámites para obtener la custodia del hermanito del bebé fallecido y que no quieren que lo lleven a un hogar transitorio. Foto ilustrativa

El hermano del niño fallecido permanece internado en buen estado de salud y bajo control médico, acompañado por su padre. Según se informó, su estadía en el Hospital Notti fue preventiva y no se detectaron lesiones.

Sin embargo, su familia sigue reclamando llevarlo al hogar del padre biológico.

"El bebé internado también ha sufrido la pérdida de su hermanito, no tiene sentido que vaya a la Casa Cuna, hay una familia que quiere hacerse cargo de él", manifestaron desde el etorno de la familia paterna.

Por el momento, el nene permanece bajo resguardo del Estado.

Reclamo por demoras en los trámites para externar al niño

Desde la familia del progenitor también sostuvieron que el padre biológico de los niños fue sometido a evaluaciones psicológicas y sociales, tanto a él como a su familia, y que los resultados fueron favorables. Según indicó, restaría un último paso formal para completar el proceso.

En tanto la causa judicial avanzó en los últimos días con la imputación de la pareja de la madre del niño fallecido, dentro de la investigación por presunto maltrato infantil. En un principio, las lesiones habían sido vinculadas a posibles problemas de salud, se habló de una enfermedad congénita, pero los peritajes médicos dieron como resultado lesiones compatibles con maltrato.

En este escenario, la familia paterna insiste en que el mellizo no sea separado de su entorno cercano y que las decisiones se tomen con rapidez.