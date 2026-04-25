El niño que murió en el Hospital Notti por presunto maltrato había sido atendido dos veces antes con signos de alerta

En la tarde de este viernes murió el niño de un año y 9 meses que se encontraba internado en el Notti posiblemente víctima de maltrato infantil. La familia del padre biológico aseguró que el hombre había advertido que podía haber una situación de violencia en la casa de la madre del niño, donde también se encontraba la pareja de la mujer, que está imputado por el caso.
Allegados del progenitor mencionaron que este fue al ETI a denunciar la situación y que no tomaron en cuenta sus dichos. Sin embargo, desde este organismo negaron tener una advertencia previa, ni por parte del padre, ni a través del hospital Notti, lugar al que el niño ingresó dos veces antes de esta última internación.
Actualmente, el padre biológico reclama la tenencia del hermanito mellizo del niño fallecido, y su familia asegura que el ETI no ha llevado adelante los trámites con celeridad. Sin embargo, la respuesta del organismo fue que falta obtener el resultado de pericias psicológicas realizadas al padre y al resto de la familia biológica, pero que posiblemente, estas lleguen entre lunes y martes. Además, confirmaron que el bebé no irá a un hogar de tránsito.
La situación del hermanito mellizo y la intervención del ETI
El hermano del niño fallecido permanece internado en buen estado de salud y bajo control médico, acompañado por su padre. Según se informó, su estadía en el Hospital Notti fue preventiva y no se detectaron lesiones.
Sin embargo, su familia sigue reclamando llevarlo al hogar del padre biológico.
"El bebé internado también ha sufrido la pérdida de su hermanito, no tiene sentido que vaya a la Casa Cuna, hay una familia que quiere hacerse cargo de él", manifestaron desde el etorno de la familia paterna.
Por el momento, el nene permanece bajo resguardo del Estado.
Reclamo por demoras en los trámites para externar al niño
Desde la familia del progenitor también sostuvieron que el padre biológico de los niños fue sometido a evaluaciones psicológicas y sociales, tanto a él como a su familia, y que los resultados fueron favorables. Según indicó, restaría un último paso formal para completar el proceso.
En tanto la causa judicial avanzó en los últimos días con la imputación de la pareja de la madre del niño fallecido, dentro de la investigación por presunto maltrato infantil. En un principio, las lesiones habían sido vinculadas a posibles problemas de salud, se habló de una enfermedad congénita, pero los peritajes médicos dieron como resultado lesiones compatibles con maltrato.
En este escenario, la familia paterna insiste en que el mellizo no sea separado de su entorno cercano y que las decisiones se tomen con rapidez.