Rumbo al Mundial Sub 20

Santino Andino, más cerca de jugar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina

Santino Andino está más cerca de jugar el Mundial Sub 20 2025 al ser convocado por Diego Placente para la próxima semana de entrenamientos en Ezeiza.

Por UNO
Santino Andino quedó un paso más cerca de jugar el Mundial Sub 20 2025 al ser convocado por Diego Placente para la próxima semana de entrenamientos de la Selección argentina en el predio de Ezeiza.

El delantero de Godoy Cruz fue citado dentro de una lista reducida de solo 16 futbolistas entre los que sobresalen Ian Subiabre (River), Milton Delgado (Boca) y Maher Carrizo (Vélez). Este último se sumará tras jugar por la Copa Libertadores.

Santino Andino fue nuevamente citado a la Selección argentina a días del Mundial Sub 20.

Suspendido por dos fechas tras su expulsión ante Platense el Chulu estuvo la semana pasada entrenando con la Selección juvenil y volvió a ser citado cuando faltan apenas dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20.

Además de Andino el otro mendocino que estuvo en el Sudamericano y también en la convocatoria de la semana pasada es Ignacio Perruzzi, de San Lorenzo, quien no figura en la nómina anunciada este viernes.

Los convocados se entrenarán de lunes a viernes y el sábado 20 tendrán una práctica de fútbol.

Los convocados para la próxima semana de la Selección argentina Sub 20

Se sumarán 8 jugadores de la Selección Sub 17: Mateo Martínez (Racing), Matías Satas (Boca), Tomás Nosei (Vélez), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Thomas De Martis (Lanús) y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).

La lista de la Selección argentina Sub 20

El cuerpo técnico liderado por Placente tiene que confeccionar la lista definitiva para viajar a Chile en medio de mucha incertidumbre porque reglamentariamente los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas citados.

Por dar un ejemplo, este viernes el propio Xabi Alonso, DT del Real Madrid, anticipó que su club no estaría de acuerdo en ceder a Franco Mastantuono.

Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina debutará en el Mundial Sub 20 de Chile el próximo domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba, en Valparaíso, donde luego completará la fase de grupos jugando ante Australia (miércoles 1/10 a las 20) e Italia (sábado 4/10 a las 20).

Los dos primeros de cada zona accederán a los octavos de final y la final está prevista para el domingo 19 de octubre, en Santiago.

