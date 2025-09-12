Independiente Rivadavia no pudo con Lanús y cayó por la octava fecha del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia no pudo con Lanús y cayó en el interzonal del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia comenzó el encuentro con intensidad, procurando hacerse rápidamente del balón para posicionarse en campo rival. De esa manera, el capitán Sebastián Villa probó desde afuera, en una de las primeras del partido, y le envió el primer aviso al arquero Losada.

En sociedad, Villa junto a Matías Fernández, llegó una nueva ocasión para la Lepra con un cabezazo del ex Excursionistas que se fue cerquita del palo derecho del arquero Granate. A los 30 minutos, otra situación de gol tuvo a dicha dupla como protagonista. El colombiano aprovechó una mala salida desde el fondo de Lanús y, por derecha, envió un centro que tomó nuevamente Fernández con su pierna hábil y la envió por encima del travesaño por escasa distancia.

independiente rivadavia lanus 2 Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Minutos después, una contra del Granate le dio superioridad numérica al local para dejar desacomodado a Independiente Rivadavia en situación de peligro. Por derecha, Toto Salvio enganchó cerca del área chica y sacó un remate que Centurión tapó de manera magnífica en dos tiempos.

Embed - BOU VOLVIÓ AL GOL para darle el TRIUNFO a LANÚS | #Lanus 1-0 #IndependienteRivadavia | Resumen

Una más por lado tuvo el encuentro sobre el final de la primera etapa. Sasha Marcich quedó solo en el punto penal luego de un desborde de Salvio por derecha que le dio tiempo al lateral de rematar y a Alejo Osella de cerrar con lo justo el anuncio de gol. Por el lado de la Lepra, Cardillo trazó una diagonal de derecha a izquierda y, de no ser por el cruce milimétrico de Izquierdoz, el Azul del parque pudo haberse puesto en ventaja por la soledad con la que contaba el ex Lanús para rematar.

El complemento comenzó con la derrota parcial de Independiente Rivadavia que, luego de una gran jugada colectiva del Granate, sufrió el remate certero de Walter Bou para poner el 1 a 0 parcial.

independiente rivadavia lanus 3 Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Alfredo Berti movió el banco y fue a buscar el partido rompiendo la línea de 5 en el fondo que había sostenido durante los últimos encuentros. Con esta propuesta, Independiente fue recuperando la pelota nuevamente luego de varios minutos de incertidumbre en campo propio.

Sin embargo, más allá de los sucesivos intentos de convertir, la Lepra no consiguió obtener el empate pese a que, además, se quedó con un futbolista más durante los últimos minutos por la expulsión de Rodrigo Castillo a los 40 minutos de la segunda mitad.

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Unión, también en condición de visitante, por la novena fecha del certamen local.