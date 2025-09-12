Son decisiones: Russo define si viaja a Rosario y quiénes serán los titulares de Boca para visitar a Central

En cuanto a la formación inicial una buena noticia es que Agustín Marchesín fue exigido, respondió bien y no está descartado para jugar el domingo, de hecho es probable que viaje con el resto del plantel y la decisión final se tome en Rosario.

El plantel de Boca, con todos sus integrantes, viajará en un vuelo chárter que partirá este sábado a las 13:30, después del entrenamiento, y se alojará en el hotel Puerto Norte a la espera del encuentro que se jugará el domingo a las 17.30, en el Gigante de Arroyito.

El probable equipo de Boca para visitar a Rosario Central

Con Miguel Russo presente, y la colaboración de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, Boca se entrenó este viernes en Ezeiza y la primera duda es si Leandro Brey va a ser el arquero o Marchesín podrá jugar.

En la defensa otro que se sumó al grupo es Marco Pellegrino, pero la dupla central sería formada por Ayrton Costa y Lautaro Di Lollo.

paredes 1 Leandro Paredes será titular ante Central.

En tanto, Leandro Paredes se sumó a los entrenamientos en buena condiciones y será titular en un mediocampo en el que podría jugar el chileno Williams Alarcón, en lugar de Carlos Palacios o de Brian Aguirre.

Además, Alan Velasco arrastra una molestia, Ander Herrera se recuperó y podría ir al banco y Tomás Belmonte también estará entre los que irán a Rosario.

La probable formación de Boca sería: Brey; Juan Barinaga, Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Aguirre, Rodrigo Battaglia, Paredes, Palacios o Alarcón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.