El Expreso viene de lograr su primera victoria en el torneo ya que previo al receso por la fecha FIFA superó por 3-1 sobre Platense de visitante.

Godoy Cruz buscará su primera victoria en el Feliciano Gambarte desde que volvió a jugar allí como local. En su estreno empató con Sarmiento de Junín y luego sufrió tres derrotas seguidas ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana; Gimnasia La Plata y Vélez por el Clausura.

Ribonetto El Tino Walter Ribonetto es el entrenador de Godoy Cruz.

Godoy Cruz con cambios para jugar con Barracas Central

El equipo dirigido por Walter Ribonetto no podrá contar con Santino Andino, expulsado ante Platense y sancionado con dos fechas de suspensión. En su lugar podría ingresar el chileno Bastián Yáñez.

Godoy Cruz concentrados Barracas.

Además, Andrés Melli y Guillermo Pol Fernández remplazarían a Juan Segundo Morán y Maximiliano González.

Así llega Barracas Central

Barracas Central, líder de la Zona A con 14 puntos, acumula 5 partidos sin derrotas, con 3 triunfos y 2 empates.

El Guapo viene de ganarle 2 a 1 a Newell’s, se ubica sexto en la tabla anual acumulada con 40 puntos, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

concentrados barracas.

Los enfrentamientos del Tomba con el Guapo

Godoy Cruz y Barracas se enfrentaron en cinco oportunidades con dos triunfos del Tomba y tres del equipo porteño

En el torneo Apertura, ganó el Tomba 2 a 1 con un doblete de Luca Martínez Dupuy en el estadio de Arsenal de Sarandí, siendo su primera victoria bajo la conducción de Esteban Solari

El último y único cruce en Mendoza fue el 11 de mayo de 2024 y fue triunfo del Guapo 1 a 0 con gol de Alexis Domínguez, en el Malvinas Argentinas.

Embed - GODOY CRUZ VENCIÓ AGÓNICAMENTE a BARRACAS | #BarracasCentral 1-2 #GodoyCruz | Resumen

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Pol Fernández y Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Siro Rosané; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium