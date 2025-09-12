Copa Davis: Francisco Cerúndolo ganó y dejó "match point" a Argentina frente a Países Bajos

Fran Cerúndolo se convirtió en la gran figura de argentina en la serie después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana al borde de la clasificación a la Fase Final que se jugará en Bologna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1966543990003524057&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINA ESTÁ 2-0 ANTE PAÍSES BAJOS EN LA COPA DAVIS! Francisco Cerúndolo se impuso 7-6 y 6-1 sobre Botic van de Zandschulp. pic.twitter.com/XTO28nBMTX — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2025

Los singles de Copa Davis fueron favorables a Argentina frente a Países Bajos

El enfrentamiento entre argentinos y neerlandeses se disputa en el estadio cubierto Martiniplaza de la ciudad de Groningen, donde Cerúndolo logró el segundo punto en la primera batería de enfrentamientos en singles.

Este sábado, desde las 9 de Argentina, los dirigidos por Javier Frana podrían sellar el pasaje a la ronda decisiva, el Final 8 a disputarse en noviembre en Italia. En dobles, el reciente campeón de US Open, Horacio Zeballos hará dúo con Andrés Molteni para enfrentarse a la dupla Sander Arends/Sem Verbeek. Luego, será turno nuevamente de los singles pero con rivales invertidos (Etcheverry irá con Van de Zandschulp y Cerúndolo con De Jong).