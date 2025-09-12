Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Copa Davis: Francisco Cerúndolo ganó y dejó "match point" a Argentina frente a Países Bajos

El argentino Francisco Cerúndolo se impuso a Van de Zandschulp y dejó la serie 2-0 para Argentina sobre Países Bajos en la Copa Davis

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Francisco Cerúndolo logró frente a Zandschulp el segundo punto para Argentina en su visita a Países Bajos por la Copa Davis.

Este viernes la primera jornada de Copa Davis del equipo argentino fue totalmente positiva, ya que Francisco Cerúndolo le ganó en sets corridos a Botic Van de Zandschulp y dejó la serie frente a Países Bajos 2-0, sumando su éxito al de Tomás Etcheverry.

En el segundo partido de la serie al mejor de tres entre Argentina y el local Países Bajos, el mayor de los hermanos Cerúndolo (19 del ranking) se impuso rápidamente al neerlandés Van de Zandschulp (73°) por un tanteador de 7-6 (4) y 6-1.

Fran Cer&uacute;ndolo puso match point a Argentina en la Copa Davis.

Fran Cerúndolo puso match point a Argentina en la Copa Davis.

Fran Cerúndolo se convirtió en la gran figura de argentina en la serie después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana al borde de la clasificación a la Fase Final que se jugará en Bologna.

Los singles de Copa Davis fueron favorables a Argentina frente a Países Bajos

El enfrentamiento entre argentinos y neerlandeses se disputa en el estadio cubierto Martiniplaza de la ciudad de Groningen, donde Cerúndolo logró el segundo punto en la primera batería de enfrentamientos en singles.

Este sábado, desde las 9 de Argentina, los dirigidos por Javier Frana podrían sellar el pasaje a la ronda decisiva, el Final 8 a disputarse en noviembre en Italia. En dobles, el reciente campeón de US Open, Horacio Zeballos hará dúo con Andrés Molteni para enfrentarse a la dupla Sander Arends/Sem Verbeek. Luego, será turno nuevamente de los singles pero con rivales invertidos (Etcheverry irá con Van de Zandschulp y Cerúndolo con De Jong).

