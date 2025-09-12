Mastantuono, cada vez más lejos del Mundial Sub 20: cuántos partidos se perdería con el Real Madrid

Justamente, Alonso se expresó acerca de la posibilidad de ceder a Mastantuono al Mundial Sub 20 que la Selección argentina iniciará el 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso. El director técnico fue tajante ante tal posibilidad y aseguró que “si depende de nosotros, se queda con nosotros”.

Diego Placente debe confirmar en los próximos días la lista de convocados para el Mundial Sub 20 que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, período en el que por la próxima fecha FIFA Mastantuono solo faltaría a 3 partidos: el clásico con el Atlético (27/9), la visita a Kairat por la Champions (30/9) y el duelo con el Villarreal en el Bernabéu (4/10).

Por su respuesta sobre la posibilidad de ceder a Franco Mastantuono para el Mundial Sub 20 pic.twitter.com/bt6hBTfi2Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 12, 2025

La AFA deberá negociar por Mastantuono

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá convencer a cada club que tenga un jugador involucrado para que lo cedan ya que, por reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20.

Así, las posibilidades de que Mastantuono vista la camiseta argentina en el certamen juvenil se esfuman ya que, sumado a las declaraciones de Alonso, el entrenador lo ve como un jugador importante en el equipo y fue titular en los últimos dos partidos de LaLiga. Además, todo indica que será de la partida ante la Real Sociedad en San Sebastián.