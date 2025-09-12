Torneo Clausura 2025: Deportivo Riestra es el líder transitorio del Grupo B y sueña con entrar a una copa

Riestra quedó a la espera de lo que hagan Vélez y River, que aún deben disputar sus respectivos partidos, pero volvió a meterse de lleno en la pelea grande y, además, se acomodó en la carrera hacia la Copa Sudamericana.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Benítez estiraron su racha positiva en casa y se ilusionan con mantenerse en los primeros puestos. Central Córdoba, en cambio, regresó a Santiago del Estero sin puntos y con la preocupación de seguir en la parte baja de la tabla.

Embed - RIESTRA GANÓ ante CENTRAL CÓRDOBA y quedó LÍDER de su zona | #Riestra 2-0 #CentralCórdoba | Resumen

Los partidos de la octava fecha del Torneo Clausura

Jueves 11 de septiembre

Belgrano 0 – San Martín SJ 0

Viernes 12 de septiembre

Deportivo Riestra 2 – Central Córdoba 0

19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)

19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia (TNT Sports)

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)

16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)

19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)

21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)

15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)

17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)

20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)

20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

Las posiciones del Grupo B del Torneo Clausura

grupo B 2

La tabla anual de la Liga Profesional