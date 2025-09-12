El arquero se ha sostenido como titular por sus buenas actuaciones y reconoció: "Nos sentimos muy bien, el grupo está muy fuerte y hemos entrenado muy bien de cara al partido con Agropecuario. Sabemos que nos quedan cuatro finales y estamos enfocados en lo que podemos hacer nosotros. Estamos primeros y todo depende de nosotros".

Embed - Lautaro Petruchi, arquero de Gimnasia y Esgrima analizó el buen momento del puntero

Sobre las virtudes que tiene este equipo del Lobo para estar en la cima de la tabla de posiciones, opinó: "Somos un grupo muy unido en el que todos tiramos para un mismo lado y tenemos mucho compromiso. En este equipo todos los jugadores son importantes, desde el primero hasta el último".

"Es muy buena la relación que tenemos con los otros arqueros. Siempre trato de aprender de César Rigamonti, que tiene mucha experiencia y me apoyo siempre en los consejos que me da. También es muy importante tenerlo a Paolo Olivera, entrenador de arqueros, que nos enseña mucho en cada práctica". "Es muy buena la relación que tenemos con los otros arqueros. Siempre trato de aprender de César Rigamonti, que tiene mucha experiencia y me apoyo siempre en los consejos que me da. También es muy importante tenerlo a Paolo Olivera, entrenador de arqueros, que nos enseña mucho en cada práctica".

Lautaro Petruchi y su gran momento en Gimnasia y Esgrima

Sobre su gran momento personal Lautaro Petruchi admitió: "Me siento cómodo en el club. Siempre es bueno tener el apoyo de todos y la continuidad es muy importante para la confianza de un jugador. Este puesto a veces es ingrato porque cuando se comete un error te convierten un gol, pero es parte el fútbol y ya estoy acostumbrado".

"Es el segundo año en esta institución y el balance es muy bueno. El año pasado nos tocó llegar a la final frente a San Martín de San Juan y lamentablemente la perdimos. En 2024 no me tocó jugar mucho, pero aprendí, crecí y ahora me ha tocado tener más continuidad aunque sigo creciendo y disfrutando este momento", asumió el arquero del Lobo.