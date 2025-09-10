El plantel de Gimnasia y Esgrima compartió un asado tras el entrenamiento en su Predio.

El plantel de Gimnasia y Esgrima compartió un asado tras el entrenamiento en su Predio.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima se ilusiona con jugar la final por el primer ascenso a primera división. El Lobo, el equipo dirigido por Ariel Broggi a cuatro fechas del final es el puntero con 56 puntos, de la zona B del torneo de la Primera Nacional

El Lobo sacó dos puntos de diferencia a su homónimo jujeño, su escolta, que suma 54; tres a Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, ambos con 53 unidades.

LObo
Los jugadores de Gimnasia y Esgrima en el partido ante el Lobo Jujeño entraron con una bandera en apoyo a su compañero César Rigamonti.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima en el partido ante el Lobo Jujeño entraron con una bandera en apoyo a su compañero César Rigamonti.

Este plantel se caracteriza por la unidad y eso quedó demostrado en las fotos en las redes sociales, donde el cuerpo técnico y los jugadores, con los empleados del club disfrutaron de un asado en el predio, tras el entrenamiento. Donde estuvo presente el arquero César Rigamonti, quien regresó de Córdoba tras el fallecimiento de su padre.

LObo dos
Los jugadores de Gimnasia y Esgrima festejaron con los hinchas tras el gran triunfo ante los jujeños en el Víctor Legrotaglie.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima festejaron con los hinchas tras el gran triunfo ante los jujeños en el Víctor Legrotaglie.

El entrenador Ariel Broggi se lo ve muy entusiasmado junto a sus jugadores de este gran presente que vive el equipo que ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ganó tras dos derrotas y un empate.

El Blanquinegro de los 30 partidos que disputó ganó 15, empató 11 y solamente ha perdido cuatro encuentros.

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-ariel broggi
Ariel Broggi festejó el triunfo del Lobo como un hincha más.

Ariel Broggi festejó el triunfo del Lobo como un hincha más.

El próximo objetivo de Gimnasia y Esgrima es Agropecuario

El plantel de Gimnasia y Esgrima, se prepara de cara al enfrentamiento ante Agropecuario, en Buenos Aires, por la fecha 31. Este partido se disputará el próximo lunes desde las 15.30, bajo el arbitraje de Daniel Zamora y la televisación de TyC Sports.

En este partido no podrá estar Facundo Lencioni quien llegó a la quinta amarilla, además tiene una molestia muscular. El plantel entrenará hasta el sábado y ese día por la noche viajará en colectivo a Carlos Casares para jugar ante el Sojero.

Gimnasia y Esgrima en esta recta final, donde quedan cuatro partidos, busca asegurar su primer lugar y jugar la final. Tiene que jugar dos partidos de local y dos de visitante.

Hasta ahora jugaría la final ante Deportivo Madryn, el líder en el grupo A.

La tabla de posiciones a cuatro fechas del final

Tabla de posiciones-

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima

  • Agropecuario (V)
  • San Telmo (L)
  • Chacarita (V)
  • Defensores de Belgrano (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas