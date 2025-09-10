LObo dos Los jugadores de Gimnasia y Esgrima festejaron con los hinchas tras el gran triunfo ante los jujeños en el Víctor Legrotaglie. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El entrenador Ariel Broggi se lo ve muy entusiasmado junto a sus jugadores de este gran presente que vive el equipo que ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ganó tras dos derrotas y un empate.

El Blanquinegro de los 30 partidos que disputó ganó 15, empató 11 y solamente ha perdido cuatro encuentros.

futbol-primera nacional-gimnasia y esgrima mendoza-gimnasia jujuy-ariel broggi Ariel Broggi festejó el triunfo del Lobo como un hincha más. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El próximo objetivo de Gimnasia y Esgrima es Agropecuario

El plantel de Gimnasia y Esgrima, se prepara de cara al enfrentamiento ante Agropecuario, en Buenos Aires, por la fecha 31. Este partido se disputará el próximo lunes desde las 15.30, bajo el arbitraje de Daniel Zamora y la televisación de TyC Sports.

En este partido no podrá estar Facundo Lencioni quien llegó a la quinta amarilla, además tiene una molestia muscular. El plantel entrenará hasta el sábado y ese día por la noche viajará en colectivo a Carlos Casares para jugar ante el Sojero.

Gimnasia y Esgrima en esta recta final, donde quedan cuatro partidos, busca asegurar su primer lugar y jugar la final. Tiene que jugar dos partidos de local y dos de visitante.

Hasta ahora jugaría la final ante Deportivo Madryn, el líder en el grupo A.

La tabla de posiciones a cuatro fechas del final

Tabla de posiciones-

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima