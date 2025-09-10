Qué dijo Nicolás Otamendi tras ser expulsado en el último partido de la Selección argentina por Eliminatorias

El mensaje de Nicolás Otamendi tras ser expulsado en el encuentro de la Selección argentina ante Ecuador

En su cuenta de Instagram, el defensor central perteneciente a la Vieja Guardia albiceleste, escribió unas sentidas palabras sobre su último partido por Eliminatorias vistiendo la camiseta de la Selección argentina.

"Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde", comenzó diciendo el defensor respecto de la tarjeta roja que vio durante el encuentro ante Ecuador. "Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas", continuó.

"Para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina", sentenció Nicolás Otamendi y especificó el adiós definitivo a la casaca albiceleste por Eliminatorias, agradeciendo siempre a la gente el constante apoyo. "Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo".

La suspensión de Nicolás Otamendi deberá cumplirse, por reglamento, el próximo compromiso oficial de la Selección argentina. Ese duelo podría ser el de la Finalissima -en caso de jugarse en marzo ante España en la antesala del Mundial- o podría ser ya directamente en el debut de la Albiceleste en la cita mundialista a disputarse en junio del año próximo.