Selección argentina

Qué dijo Nicolás Otamendi tras ser expulsado en el último partido de la Selección argentina por Eliminatorias

Nicolás Otamendi dejó un sentido mensaje en redes sociales luego de ser expulsado en el encuentro de la Selección argentina vs Ecuador.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Nicolás Otamendi habló luego de su expulsión con la Selección argentina vs Ecuador. 

Otamendi fue el capitán de la Selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi pero lo significativo de la noche se vio opacado por su expulsión a los 31 minutos de comenzado el partido. El defensor del Benfica cometió una falta sobre Enner Valencia cuando el ecuatoriano se iba solo para el gol luego de desprenderse de la marca de Leonardo Balerdi. Valencia, frente a frente con el Dibu Martínez, recibió desde atrás una infracción de Ota que le valió la máxima sanción para que Argentina se quedara con 10 futbolistas.

otamendi roja
Nicolás Otamendi al recibir la tarjeta roja en el partido de la Selección argentina vs Ecuador.

Unas horas después, pasado el instante de bronca, Nicolás Otamendi utilizó sus redes sociales para expresarse sobre lo sucedido en el estadio Monumental del Guayaquil.

El mensaje de Nicolás Otamendi tras ser expulsado en el encuentro de la Selección argentina ante Ecuador

En su cuenta de Instagram, el defensor central perteneciente a la Vieja Guardia albiceleste, escribió unas sentidas palabras sobre su último partido por Eliminatorias vistiendo la camiseta de la Selección argentina.

"Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde", comenzó diciendo el defensor respecto de la tarjeta roja que vio durante el encuentro ante Ecuador. "Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas", continuó.

"Para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina", sentenció Nicolás Otamendi y especificó el adiós definitivo a la casaca albiceleste por Eliminatorias, agradeciendo siempre a la gente el constante apoyo. "Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo".

La suspensión de Nicolás Otamendi deberá cumplirse, por reglamento, el próximo compromiso oficial de la Selección argentina. Ese duelo podría ser el de la Finalissima -en caso de jugarse en marzo ante España en la antesala del Mundial- o podría ser ya directamente en el debut de la Albiceleste en la cita mundialista a disputarse en junio del año próximo.

