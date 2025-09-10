Luis Zahera es el protagonista de este drama policial de Netflix. Foto: gentileza 20minutos.

Luis Zahera es el actor más aclamado de España, ganador de dos Premios Goya a mejor interpretación de reparto por sus interpretaciones en El reino y As bestas, y distinguido por la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Por eso, todos los estrenos de series y películas protagonizadas por él arrasan en Netflix.

Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, la plataforma de streaming anunció el estreno de la película Infiesto, que desarrolla una trama dramática policial llena de escenas con pura crudeza e intriga. Luis Zahera, Isak Férriz e Iria del Río. La ficción de Netflix fue dirigida por Patxi Amezcua y dura apenas 1 hora y 36 minutos.

Infiesto obtuvo críticas dispares por parte de la prensa especializada. Para Karina Adelgaard de Heaven of Horror, la película “tiene una historia muy potente que merecía un metraje considerablemente mayor, pero sigue siendo muy entretenida de ver tal y como es ahora”.

Infiesto película Netflix.jpg
Luis Zahera es el protagonista de la pel&iacute;cula Infiesto, que se acaba de sumar a Netflix.

Netflix: de qué trata la película Infiesto

La película Infiesto está ambientada en Asturias, marzo de 2020, durante la pandemia del coronavirus. En el primer día del estado de emergencia, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña, en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta.

Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.

Netflix: tráiler de la película Infiesto

Embed - Infiesto | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Infiesto, película de Netflix

  • Luis Zahera (Ricardo Marquinos)
  • Isak Férriz (Inspector Samuel)
  • Iria del Río (Subinspectora Castro)
  • Juan Fernández (Comisario Basterra)
  • José Manuel Poga (El Demonio)
  • Patricia Defran (ayudante Comisaria)
  • María Mera (Lidia Vega)
infiesto 2.jpg
Infiesto es una pel&iacute;cula policial llena de drama e intriga.

Infiesto es una película policial llena de drama e intriga.

Dónde ver la película Infiesto, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Infiesto se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Infiesto se puede ver en Netflix.
  • España: la película Infiesto se puede ver en Netflix.

