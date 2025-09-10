Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, la plataforma de streaming anunció el estreno de la película Infiesto, que desarrolla una trama dramática policial llena de escenas con pura crudeza e intriga. Luis Zahera, Isak Férriz e Iria del Río. La ficción de Netflix fue dirigida por Patxi Amezcua y dura apenas 1 hora y 36 minutos.

Infiesto obtuvo críticas dispares por parte de la prensa especializada. Para Karina Adelgaard de Heaven of Horror, la película “tiene una historia muy potente que merecía un metraje considerablemente mayor, pero sigue siendo muy entretenida de ver tal y como es ahora”.