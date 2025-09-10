Tomás Alzamora

Tomás Alzamora, bandera argentina y primer puesto Mundial.

Cuando dicen que los padres darían todo y más por sus hijos no es chamullo. La familia Alzamora es testigo de que la herencia no es solo para el árbol genealógico. Una hermosa historia de superación en Tomás, atleta trasplantado, y desde ahora, campeón mundial.

Hace 12 años, su papá fue el donante de riñón para que Tomás pueda seguir siendo ese pibe feliz que tanto disfruta de los suyos y del deporte. Hoy, más de una década después, esa operación es un mero recuerdo que hizo a todos más fuertes y sacó adelante al equipo, siempre con el deporte como aliado.

"El deporte es todo desde que soy chico. No te voy a vender humo, pero creo que todas las personas deberían practicar alguna actividad que les guste para entrenarse tanto físicamente como mentalmente que también es importante", dice Tomi, algo que cumple a rajatabla.

Recién llegado de Alemania, donde participó del Mundial de Trasplantados, el mendocino relata en primera persona un torneo que sigue creciendo con el paso del tiempo: "Este tipo de torneos es una experiencia única, yo es el 3er mundial del que participo. Puntualmente este fue increíble , porque cada vez hay más personas que van a competir y por ende hay más nivel. La organización fue increíble"

Claro que esos logros que él mismo mencionan tienen que ver, ni más ni menos, con ser primero y medalla de oro en tenis (single) más un tercer lugar que lo subió al tercer puesto en dobles: "Poder representar a Argentina y obtener los logros que obtuve fue emocionante".

La aclaración sobre competir siendo trasplantado

Tomás Alzamora es claro y no titubea al momento de explicar lo que es el alto rendimiento para los atletas trasplantados: "Alguien que desconoce del tema cuando lee "Mundial de deportistas trasplantados" quizás puede pensar que es fácil o que tienen alguna capacidad física menor a la gente normal y la gente no entiende que es lo contrario. Somos atletas que de por sí tenemos que hacer deporte por el trasplante y que les gusta competir al máximo. Entonces es increíble la experiencia tanto competitiva como sentimental. Se generan amistades increíbles con gente que vive desde 40km a 10.000km".

Los otros mendocinos destacados en el Mundial de trasplantados

Además de Tomás Alzamora fueron parte del certamen otros dos atletas de nuestra provincia: Rosana Mateos tuvo presencia en salto en alto, lanzamiento, vóley y natación, mientras que Juan Cortés compitió en disciplinas de atletismo (jabalina, lanzamiento de disco, dardos y petanque) logrando un gran nivel a sus 79 años.

