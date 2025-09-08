Cuándo juega Argentina con Países Bajos por la Copa Davis: días, horarios y TV de la serie

La decisión más difícil para Frana está en los singles y más precisamente en elegir entre Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry para secundar a Francisco Cerúndolo quien seguramente saldrá como primer singlista.
La serie será televisada en vivo a través de TyC Sports y DirecTV y tiene como único antecedente un triunfo por 5 a 0 de Argentina en 2009, en el Parque Roca y sobre polvo de ladrillo.
comesaña 1
Comesaña es debutante en la Copa Davis.
Argentina vs. Países Bajos en la Copa Davis
Argentina visitará a Países Bajos el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en el Martiniplaza de Groningen, un estadio cerrado en el que se ha montado una superficie rápida.
Los singlistas locales seguramente serán Botic Van de Zandschulp y Jesper De Jong, 73 y 83 del ranking ATP, respectivamente, mientras que en el dobles todo indica que estarán Sander Arends y Sem Verbeek, dos experimentados que se ubican 24 y 43, respectivamente, en el listado mundial de dobles.
El capitán neerlandés es Paul Haarhuis y el quinto integrante es Goy Den Ouden, 161 del ranking mundial.