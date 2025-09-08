Inicio Ovación Tenis Copa Davis
Tenis internacional

Cuándo juega Argentina con Países Bajos por la Copa Davis: días, horarios y TV de la serie

El equipo argentino de Copa Davis ya se entrena en Groningen donde este fin de semana jugará con Países Bajos por un lugar en los cuartos de final.

Por UNO
Frana y Schwank

Frana y Schwank, su asistente, junto a Etcheverry, Molteni, Comesaña y Cerúndolo.

El equipo argentino de Copa Davis ya se entrena en Groningen donde este fin de semana jugará con Países Bajos por un lugar en los cuartos de final del centenario certamen de tenis por equipos.

El capitán Javier Frana ya cuenta con los cinco jugadores convocados después del arribo de Horacio Zeballos quien llegó desde Nueva York tras coronarse en el doble masculino del US Open junto al español Marcel Granollers.

davis 2
El Martiniplaza de Groningen recibió al equipo argentino de Copa Davis.

Zeballos y Andrés Molteni saldrán a la cancha el sábado 13 a las 14 hora local (las 9 en Argentina) para abrir la segunda jornada de la serie que comenzará el viernes 12 en el mismo horario.

La decisión más difícil para Frana está en los singles y más precisamente en elegir entre Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry para secundar a Francisco Cerúndolo quien seguramente saldrá como primer singlista.

La serie será televisada en vivo a través de TyC Sports y DirecTV y tiene como único antecedente un triunfo por 5 a 0 de Argentina en 2009, en el Parque Roca y sobre polvo de ladrillo.

comesaña 1
Comesaña es debutante en la Copa Davis.

Argentina vs. Países Bajos en la Copa Davis

Argentina visitará a Países Bajos el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en el Martiniplaza de Groningen, un estadio cerrado en el que se ha montado una superficie rápida.

Los singlistas locales seguramente serán Botic Van de Zandschulp y Jesper De Jong, 73 y 83 del ranking ATP, respectivamente, mientras que en el dobles todo indica que estarán Sander Arends y Sem Verbeek, dos experimentados que se ubican 24 y 43, respectivamente, en el listado mundial de dobles.

El capitán neerlandés es Paul Haarhuis y el quinto integrante es Goy Den Ouden, 161 del ranking mundial.

