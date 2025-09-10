Selección argentina: la grave acusación de Lautaro Martínez al árbitro que dirigió ante Ecuador

"Después repartió amarillas por repartir y amenazaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial", explicó el Toro haciendo referencia a que si los jugadores recibían una tarjeta roja no podrán estar en el debut de la Selección argentina en la próxima cita máxima del fútbol.

Ante esto, el periodista Ramiro Pantorotto, de Fox Sports, repreguntó: "¿Cómo con el Mundial? ¿De si te pone una roja te comés una fecha del Mundial?"; y el delantero argentino confirmó: "Eso. Son cosas que no están buenas, no está bueno".

Árbitro Wilmar Roldán Los jugadores argentinos no estuvieron de acuerdo con las decisiones tomadas por el árbitro colombiano.

Embed Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina, habló con @ramapantorotto sobre el arbitraje de Wilmar Roldán: "Nos amenazaba todo el tiempo con el tema del Mundial. Es un gran árbitro, pero hoy no se comportó bien".#FoxSportsArgentina pic.twitter.com/uZOfxRZ9HD — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 10, 2025

En el partido que enfrentó al conjunto nacional con Ecuador los argentinos recibieron tres tarjetas amarillas (Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Lautaro Martínez) mientras que el árbitro internacional también sacó una roja (a Nicolás Otamendi).

Martínez, además, reflexionó: "Es un gran árbitro porque me tocó muchas veces, pero hoy no se comportó bien".

Lionel Scaloni lamentó que Otamendi no pueda debutar en el primer partido del Mundial

El defensor capitán de la Selección argentina y del Benfica no podrá debutar en el primer partido de los dirigidos por Lionel Scaloni en el próximo Mundial y fue el propio técnico quien se lamentó: "Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial".

Embed SCALONI, SOBRE LA ROJA A OTAMENDI: "Una lástima... Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión y que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial". pic.twitter.com/FvbTpcGBWl — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

"Es una lástima, también la sensación de que no podés meter la pierna: jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad", agregó el entrenador campeón del mundo.