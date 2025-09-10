Una baja obligada tendrá Godoy Cruz

El entrenador Walter Ribonetto no podrá contar con Santino Andino, el delantero fue expulsado ante Platense y será una baja muy importante. En su lugar podría ingresar Facundo Altamira. El resto podría ser el mismo equipo que arrancó jugando ante Platense.

futbol-copa sudamericana-godoy cruz-mineiro-altamira Foto: Nicolás Rio/Diario UNO

La probable formación de Godoy Cruz vs. Barracas Central

La probable formación para enfrentar a Barracas Central, el equipo de Rubén Insua, sería con estos once: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Andrés Melli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González y Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Cómo está Godoy Cruz en la tabla

El Tomba necesita sumar para los puestos de clasificación a los playoff, se encuentra en el décimo lugar, con 6 puntos a tres del octavo equipo, Atlético Tucumán, con 9 que es el último equipo que estaría clasificando a los octavos de final. En la tabla anual de la Liga Profesional tiene 23 unidades.

Los 9 partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Torneo Clausura