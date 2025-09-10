Santino Andino fue expulsado ante Platense y no podrá jugar ante Barracas Central

Santino Andino fue expulsado ante Platense y no podrá jugar ante Barracas Central, en el Feliciano Gambarte.

Tras el gran triunfo ante Platense, Godoy Cruz se prepara para recibir este sábado desde las 14.30, en el Feliciano Gambarte, a Barracas Central, el líder de la Zona B del torneo Clausura. Esto será la reanudación para el Tomba en el torneo, luego del parate por las fechas de las eliminatorias mundialistas de Conmebol.

El partido es correspondiente a la 8va fecha, donde el Tomba buscará lograr su primer triunfo en el Feliciano Gambarte y conseguir su segundo triunfo en el torneo. El cotejo tendrá como árbitro a Darío Herrera y con la TV de ESPN Premium.

ribonetto 3
Walter Ribonetto, entrenador de Godoy Cruz buscará su primero triunfo en el Feliciano Gambarte.

Walter Ribonetto, entrenador de Godoy Cruz buscará su primero triunfo en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz buscará su primera victoria en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz, desde que volvió al Feliciano Gambarte no ha podido ganar. En su estreno empató sin goles ante Sarmiento de Junín y sufrió tres derrotas seguidas: ante Atlético Mineiro de Brasil, por la Copa Sudamericana; y con Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez por el torneo Clausura.

Una baja obligada tendrá Godoy Cruz

El entrenador Walter Ribonetto no podrá contar con Santino Andino, el delantero fue expulsado ante Platense y será una baja muy importante. En su lugar podría ingresar Facundo Altamira. El resto podría ser el mismo equipo que arrancó jugando ante Platense.

futbol-copa sudamericana-godoy cruz-mineiro-altamira

La probable formación de Godoy Cruz vs. Barracas Central

La probable formación para enfrentar a Barracas Central, el equipo de Rubén Insua, sería con estos once: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Juan Andrés Melli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González y Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Cómo está Godoy Cruz en la tabla

El Tomba necesita sumar para los puestos de clasificación a los playoff, se encuentra en el décimo lugar, con 6 puntos a tres del octavo equipo, Atlético Tucumán, con 9 que es el último equipo que estaría clasificando a los octavos de final. En la tabla anual de la Liga Profesional tiene 23 unidades.

Los 9 partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Torneo Clausura

  • 14/9 vs. Barracas Central (L)
  • 21/9 vs. Instituto (L)
  • 28/9 vs. San Lorenzo (V)
  • 5/10 vs. Independiente (L)
  • 12/10 vs. Independiente Rivadavia (V)
  • 19/10 vs. Lanús (V)
  • 2/11 vs. San Martín de San Juan (L)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas