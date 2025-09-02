Godoy Cruz logró un triunfo clave ante Platense en Vicente López, obtuvo su primera victoria del Torneo Clausura, la primera bajo la conducción de Walter Ribonetto y rompió una racha de cinco derrotas seguidas: dos por la Copa Sudamericana y las otras ante Gimnasia La Plata, River y Vélez.
Cómo quedó Godoy Cruz en el Torneo Clausura y en la tabla anual después de ganarle a Platense
Godoy Cruz logró un triunfo clave ante Platense por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Fue su primera victoria en el certamen.