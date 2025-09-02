Godoy Cruz logró una victoria clave ante Platense y subió en el Clausura y la tabla anual.

Godoy Cruz logró un triunfo clave ante Platense en Vicente López, obtuvo su primera victoria del Torneo Clausura, la primera bajo la conducción de Walter Ribonetto y rompió una racha de cinco derrotas seguidas: dos por la Copa Sudamericana y las otras ante Gimnasia La Plata, River y Vélez.

El Tomba metió su primera victoria del ciclo Ribonetto y quebró una racha de diez partidos sin ganar contando la competencia local y la Sudamericana. El conjunto bodeguero no ganaba desde el 6 de mayo cuando superó a Sportivo Luqueño, en Paraguay.

Godoy Cruz sum&oacute; tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura y la tabla anual.

Godoy Cruz sumó tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura y la tabla anual.

El triunfo es fundamental para que Godoy Cruz sume puntos en la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Clausura y también en la tabla anual para alejarse de la zona del descenso.

Además lo consiguió como visitante condición en la que teniendo en cuenta la competencia local no podía ganar desde el 3 de marzo cuando se impuso 2 a 1 a Barracas Central por el Torneo Apertura.

Así está Godoy Cruz en el Torneo Clausura y en la tabla anual

En la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Clausura Godoy Cruz tiene 6 puntos (ganó 1, empató 3 y perdió 3) y faltando todavía 9 fechas se ubica en el puesto 10 a solo tres puntos de Atlético Tucumán que hoy es el último equipo que está clasificando a los octavos de final.

En la tabla anual el Tomba suma 23 puntos y no solo escaló al puesto 26 sino que superó a Sarmiento de Junín (21) y estiró la diferencia sobre Aldosivi y Talleres (tienen 18 y jugarían un desempate por la permanencia) y el último San Martín de San Juan (17) que por ahora estaría descendiendo por los promedios.

Estos últimos tres equipos perdieron en la 7ma. fecha y eso favoreció al Expreso cuando faltan 9 fechas.

