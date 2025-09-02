Sergio Goycochea se mostró preocupado tras el frustrado pase de Dibu Martínez en la previa del Mundial

"Pero cuando vas a poner 80 palos, lo piensan en forma integral y a algunos les gustará, y dirán ‘dame a este tipo que lo quiero así en el vestuario, ganador, extrovertido, que lo manifiesta’ y por ahí hay otro perfil de entrenador que no le gusta", comenzó explicando el exarquero.

Con respecto a la imposibilidad de no poder ser transferido cuando ese era el deseo del jugador que hoy cumplió 33 años, dijo: "No es la situación ideal para estar viviendo a 10 meses del Mundial".

De igual manera, puso en valor las características de Dibu Martínez haciendo hincapié en la fortaleza que ha mostrado a lo largo de los años: "Está súper comprobado. Su aparición, su camino recorrido, dicho por él mismo, su fortaleza mental y el acompañamiento profesional que ha tenido, está todo bueno".

"Es un tipo de mucha personalidad y toda esa cuestión que pone a favor en un montón de situaciones que marcan la diferencia hay que ver cómo le pega en este momento, eso es lo único que me da miedo", concluyó Goycochea.

El saludo de Aston Villa a Dibu Martínez por su cumpleaños número 33

Aston Villa publicó un escueto saludo a Dibu Martínez en el día de su cumpleaños ya que nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata donde el club inglés expresó: "Feliz cumple, Emi" junto a un ícono de la bandera de Argentina.

Los comentarios fueron variados: algunos hinchas de Manchester United manifestaron que no podían entender por qué su club dejó pasar la oportunidad de contratar a un campeón del mundo, fanáticos de Aston Villa se dividieron entre mensajes positivos y negativos reprochándole que el deseo del arquero argentino en realidad era el de marcharse del club y, otros tantos, argentinos que le expresaron su amor y respeto al arquero de la Selección.