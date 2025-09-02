Despidieron a un entrenador en el Torneo Clausura: cuántos DT se quedaron sin trabajo en el fútbol argentino en el 2025

Charlier asumió en su cargo en marzo de este año y comenzó su ciclo con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura.

Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Charlier ya había sido el entrenador del “Tiburón” en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional.

Guillermo Farré.png Guillermo Farré remplazaría a Charlier en Aldosivi.

Torneo Clausura: Guillermo Farré remplazaría a Charlier en Aldosivi

En el lugar de Charlier, el club de Mar del Plata tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador del “Tiburón”.

El ex DT de Belgrano de Córdoba llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia.

Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.

Los entrenadores que dejaron el cargo en el Torneo Clausura

Además de Charlier, se fueron Esteban Solari en Godoy Cruz y Diego Cocca, que no alcanzó a dirigir en Talleres. En total son 14 los técnicos que se quedaron sin club en este 2025.