Alpine salió al cruce tras los ataques de los fanáticos de Colapinto en el GP de Países Bajos

“Nuestro código comunitario existe. No importa si eres nuevo o estás regresando. Nuestra prioridad en redes es promover un espacio seguro e inclusivo, donde todo el equipo y los fans puedan interactuar”, remarcaron desde las redes sociales de la escudería.
Con este pedido, Alpine apuesta a que sus seguidores sean parte activa de una comunidad positiva, donde solo haya pasión por el automovilismo y no agresión: “Bajo este código, todos podemos contribuir en una positiva y cálida comunidad. Trabajamos juntos para hacer de este espacio algo divertido y disfrutable para todos”.
¿Cuál es el código comunitario de Alpine?
- 1. Respeten a los demás: respeten a sus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Traten a todos con dignidad y respeto.
- 2. Cuiden su lenguaje: no utilicen lenguaje ni se comporten de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje obsceno.
- 3. Interactúen con nosotros: queremos escuchar sus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad o contenido no relacionado.
- 4. Protejan su privacidad y la de los demás: no compartan información personal ni datos de contacto sobre ustedes ni sobre otras personas. Respeten la privacidad de todos.
- 5. Denunciar contenido: si ven algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor, repórtenlo. También recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas normas.