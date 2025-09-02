Alpine salió al cruce tras los ataques de los fanáticos de Colapinto en el GP de Países Bajos

La escudería francesa aclaró que si bien la gran mayoría de los fanáticos se expresa de manera positiva, existe un pequeño grupo que utiliza las redes sociales para insultar o discriminar, algo que la institución no tolerará.

colapinto 2 Franco Colapinto tuvo una buena carrera en Países Bajos, pero Alpine lo perjudicó con algunas decisiones.

Por eso, Alpine publicó un código comunitario con pautas claras para garantizar un espacio seguro e inclusivo. Por lo que el equipo pidió a los usuarios que eviten cualquier tipo de lenguaje discriminatorio, despectivo u ofensivo, incluyendo blasfemias o insultos.