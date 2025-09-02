Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Torneo Clausura

El Indio Fernández y Daniel Barrea, las voces del gol en el triunfo de Godoy Cruz ante el último campeón

Godoy Cruz le ganó como visitante al campeón del Torneo Apertura y para eso tuvieron mucho que ver el Indio Nicolás Fernández y Daniel Barrea.

Por UNO
Godoy Cruz le ganó como visitante al campeón del Torneo Apertura y para eso tuvieron mucho que ver el Indio Nicolás Fernández y Daniel Barrea, autores de los dos primeros goles del Tomba en Vicente López.

El uruguayo Fernández, autor de un verdadero golazo, admitió: "Este triunfo es un desahogo tremendo. Terminé cansado porque jugar con uno menos casi todo el partido no es fácil, pero la verdad que desde que llegó el Tino (Walter Ribonetto) estamos muy unidos y nos llevamos 3 puntos que creo que este grupo se los merece".

Indio NIcolás Fernández Godoy Cruz
El Indio Fernández abrió el marcador para Godoy Cruz.

Mirando con optimismo lo que viene después de ganarle al campeón del Torneo Apertura, el mediocampista fue claro: "Las aspiraciones por lo que venimos haciendo estos años atrás son altas, pero vamos partido a partido y ganando confianza, hoy vamos a disfrutar de este triunfo porque creo que somos justos ganadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962671776221085761&partner=&hide_thread=false

Barrea marcó un gol decisivo en su primera intervención

Daniel Barrea ingresó en la segunda parte y marcó el 2 a 1 en su primera intervención: "Es una alegría inmensa por el grupo y en lo personal. Lo veníamos buscando, era el momento de cortar con esa mala racha, empezar a sumar y bueno, qué mejor que con tres puntos de visitante".

Barrea fue clave entrando desde el banco.

El cordobés analizó el partido y destacó: "Veníamos haciendo un gran partido, por ahí cuando quedás con un hombre menos es bastante difícil, se te vienen mucho más, pero creo que estuvimos bastante bien ordenados, estuvimos defendiendo muy bien los centros y bueno, y las pelotas que nos quedaron, sabíamos que había que aprovechar que las oportunidades"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962673970878005639&partner=&hide_thread=false

"Este es un equipo joven, pero con mucha personalidad y sin duda es un equipo que deja todo en cada entrenamiento y eso a la larga se ve reflejado dentro del campo", insistió Barrea quien pudo haber marcado un segundo gol pero su remate se estrelló en el palo.

Por último dedicó la victoria. "A mi vieja, que por ahí uno en el día a día tiene sus enfrentamientos personales, temas que son jodidos, pero que siempre estoy ahí apoyándola desde Mendoza, mandándole toda la fuerza. Sin duda, este gol va para ella y para mi hermana también, que hace un esfuerzo inmenso".

