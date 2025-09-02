El Indio Fernández y Daniel Barrea, las voces del gol en el triunfo de Godoy Cruz ante el último campeón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1962671776221085761&partner=&hide_thread=false "DESDE QUE LLEGÓ EL TINO ESTAMOS MUY UNIDOS"



Nicolás Fernández habló sobre la llegada de Ribonetto tras el triunfo de Godoy Cruz ante Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/k0S1lR1Lua — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 2, 2025

Barrea marcó un gol decisivo en su primera intervención

Daniel Barrea ingresó en la segunda parte y marcó el 2 a 1 en su primera intervención: "Es una alegría inmensa por el grupo y en lo personal. Lo veníamos buscando, era el momento de cortar con esa mala racha, empezar a sumar y bueno, qué mejor que con tres puntos de visitante".

barrea 2 Barrea fue clave entrando desde el banco.

El cordobés analizó el partido y destacó: "Veníamos haciendo un gran partido, por ahí cuando quedás con un hombre menos es bastante difícil, se te vienen mucho más, pero creo que estuvimos bastante bien ordenados, estuvimos defendiendo muy bien los centros y bueno, y las pelotas que nos quedaron, sabíamos que había que aprovechar que las oportunidades"

"LE MANDO UN SALUDO A MI VIEJA, QUE POR AHÍ UNO EN EL DÍA A DÍA TIENE SUS ENFRENTAMIENTOS PERSONALES...SIEMPRE ESTOY APOYÁNDOLA DESDE LEJOS"



El mensaje de Daniel Barrea para su mamá tras la victoria de Godoy Cruz sobre Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kDbua3S3Hi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 2, 2025

"Este es un equipo joven, pero con mucha personalidad y sin duda es un equipo que deja todo en cada entrenamiento y eso a la larga se ve reflejado dentro del campo", insistió Barrea quien pudo haber marcado un segundo gol pero su remate se estrelló en el palo.

Por último dedicó la victoria. "A mi vieja, que por ahí uno en el día a día tiene sus enfrentamientos personales, temas que son jodidos, pero que siempre estoy ahí apoyándola desde Mendoza, mandándole toda la fuerza. Sin duda, este gol va para ella y para mi hermana también, que hace un esfuerzo inmenso".