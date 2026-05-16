El Gobierno anunció dos nuevos hogares para adolescentes en el predio de la ex DINAF

Los nuevos edificios se construirán en un terreno que hoy está sin uso y que durante la pandemia funcionó como vacunatorio. Allí se buscará concentrar parte del sistema de residencias que actualmente tiene la provincia para chicos y adolescentes separados de su entorno familiar.

A estos hogares llegan adolescentes que fueron retirados de sus casas por decisión de la Justicia, y debido a situaciones de violencia, abandono, abuso o consumo de sustancias en el entorno familiar. En muchos casos, permanecen bajo protección estatal hasta que la Justicia define si pueden regresar con sus familias o quedan en situación de adoptabilidad.

Actualmente Mendoza cuenta con unas 45 hogares de este tipo distribuidas en distintos puntos de la provincia.

El objetivo de evitar el ambiente de grandes instituciones

Según el proyecto oficial, las residencias tendrán espacios para dormitorios, actividades educativas, recreación y acompañamiento terapéutico. También incluirán patios y sectores verdes para actividades al aire libre.

La idea es reemplazar el esquema de grandes instituciones por hogares más reducidos y organizados por edades. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es mejorar las condiciones de convivencia y permitir un seguimiento más personalizado de cada adolescente.

El proyecto contempla también criterios de economía energética, con instalación de paneles solares y termotanques solares para el abastecimiento de agua caliente.

La licitación de los hogares ya tiene fecha

La apertura de sobres de la licitación fue fijada para el 3 de junio de 2026. Las obras estarán a cargo de la Provincia y forman parte del plan de infraestructura vinculado a Niñez y Adolescencia.

Aunque el anuncio oficial hizo foco en conceptos técnicos y estándares internacionales, en términos prácticos el proyecto apunta a ampliar la capacidad del sistema de cuidado alternativo y mejorar las condiciones edilicias donde viven chicos y adolescentes que, por distintas razones, quedaron temporalmente bajo tutela del Estado.