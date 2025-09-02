Dicen que no hay mejor elogio que el que viene de "afuera", por su sinceridad. Franco Colapinto ha tenido roces con integrantes de su propia escudería, Alpine, luego de su buena faena en Zanvoort, pero previo a la carrera de Monza, recibió un mimo muy valorable y apreciado.
Elogios ajenos para Franco Colapinto en la previa a la carrera de Fórmula 1 de Monza
Franco Colapinto despertó polémica tras su buena faena en Países Bajos. El jefe de una escudería rival recordó el debut y buen manejo del argentino en Monza