El ingeniero británico James Vowles recordó elogiosamente el debut de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia disputado en Monza en 2024.

Dicen que no hay mejor elogio que el que viene de "afuera", por su sinceridad. Franco Colapinto ha tenido roces con integrantes de su propia escudería, Alpine, luego de su buena faena en Zanvoort, pero previo a la carrera de Monza, recibió un mimo muy valorable y apreciado.

Nada menos que James Vowles, jefe de equipo de la escudería Williams, recordó positivamente el Gran Premio disputado en Monza el año pasado, donde debutó el piloto argentino Franco Colapinto, actualmente en Alpine, al expresar que en aquella oportunuidad “tuvo un debut solido”.

Franco Colapinto - Flavio Briatore
Franco Colapinto ha generado "cierta incomodidad" en el equipo Alpine, que dirige Flavio Briatore.

El buen recuerdo de Vowles sobre el debut de Franco Colapinto

En la previa a la disputa de la 16ª fecha del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia, Vowles dijo en redes sociales: "Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12º, mientras que Alex terminó en un sólido 9.º puesto, sumando dos puntos".

Respecto a la actividad del Gran Premio de Monza 2025, que comenzará este viernes y finalizará el domingo, el jefe de equipo de Williams sumó: "Llegamos a esta carrera tras una buena racha en Zandvoort, pero la batalla en la zona media se está intensificando. Monza es un circuito que debería ir bien con nuestro coche, y lucharemos por los puntos con ambos pilotos. Estaremos preparados".

El experimentado ingeniero británico, con paso también en el equipo Mercedes, continuó: “Llegamos a esta carrera tras una buena racha en Zandvoort, pero la batalla en la zona media se está intensificando. Monza es un circuito que debería ir bien con nuestro coche, y lucharemos por los puntos con ambos pilotos. Estaremos preparados", concluyó.

