Nada menos que James Vowles, jefe de equipo de la escudería Williams, recordó positivamente el Gran Premio disputado en Monza el año pasado, donde debutó el piloto argentino Franco Colapinto, actualmente en Alpine, al expresar que en aquella oportunuidad “tuvo un debut solido”.

Franco Colapinto - Flavio Briatore Franco Colapinto ha generado "cierta incomodidad" en el equipo Alpine, que dirige Flavio Briatore.

El buen recuerdo de Vowles sobre el debut de Franco Colapinto

En la previa a la disputa de la 16ª fecha del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Italia, Vowles dijo en redes sociales: "Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12º, mientras que Alex terminó en un sólido 9.º puesto, sumando dos puntos".