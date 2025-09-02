Colapinto afrontará el GP de Italia de Fórmula 1: días y horarios

El sábado como suele ocurrir con la F1 será un día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, donde tendrán su última oportunidad para ajustar detalles en sus monoplazas. Solo unas horas más tarde, a las 11, será la clasificación.

La carrera del GP de Italia de Fórmula 1 tendrá lugar el domingo 7 de septiembre a partir de las 10 de la mañana.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

Fórmula 1: cómo es el circuito de Monza

El Gran Premio de Italia tendrá lugar en el legendario Autódromo Nacional de Monza, que construido en 1922 en tiempo récord. Fue el tercer circuito de carreras en el mundo construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9: