Automovilismo

Colapinto afrontará el GP de Italia de Fórmula 1: días y horarios

Franco Colapinto el próximo fin de semana el GP de Italia de Fórmula 1. El argentino buscará sumar sus primeros puntos del 2025

Por UNO
Franco Colapinto afrontará el GP de Italia de Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará el GP de Italia de Fórmula 1.

Franco Colapinto baraja y da de nuevo. El piloto argentino de Alpine afrontará el próximo fin de semana el GP de Italia de Fórmula 1, tras el puesto 11 que logró en Países Bajos el fin de semana pasado.

El joven de 22 años nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, buscará sumar sus primeros puntos del 2025 en un circuito complicado como Monza.

colapinto, formula 1, gran premio de paises bajos
Colapinto viene de salir undécimo en el GP de Países Bajos.

Colapinto viene de salir undécimo en el GP de Países Bajos.

La actividad en Monza comenzará este viernes, cuando se realizarán las prácticas libres 1 y 2 a las 8.30 de la mañana y a las 12 del mediodía (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado como suele ocurrir con la F1 será un día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, donde tendrán su última oportunidad para ajustar detalles en sus monoplazas. Solo unas horas más tarde, a las 11, será la clasificación.

La carrera del GP de Italia de Fórmula 1 tendrá lugar el domingo 7 de septiembre a partir de las 10 de la mañana.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

Fórmula 1: cómo es el circuito de Monza

El Gran Premio de Italia tendrá lugar en el legendario Autódromo Nacional de Monza, que construido en 1922 en tiempo récord. Fue el tercer circuito de carreras en el mundo construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

  • Práctica libre 1 a las 8:30
  • Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9:

  • Práctica libre 3 a las 7:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 7/9:

  • Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+

