La picante frase de Gasly luego de perjudicar a Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Luego de provocar la demora que impidió que Franco Colapinto sume puntos en Países Bajos, Pierre Gasly decidió responder con sarcasmo e ironía

Por UNO
Colapinto no pudo sumar puntos por una demora de su compañero en Países Bajos

El pasado fin de semana, Franco Colapinto logró en el Gran Premio de Países Bajos su mejor marca desde su regreso a la Fórmula 1 con Alpine. Pese a quedar en la puerta de sumar puntos, una vez más, todas las miradas se centraron por fuera del argentino.

En concreto, y en una fallida estrategia, quien tuvo comentarios desafortunados hacia el pilarense fue Pierre Gasly, quien fue sobrepasado por Esteban Ocon en el cierre de la carrera y terminó primero, pese a que Colapinto venía con mejor ritmo.

colapinto
Colapinto quedó en la puerta de los puntos en el Gran Premio de los Países Bajos

La irónica frase de Gasly a Colapinto luego del Gran Premio de Países Bajos

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, lanzó Franco Colapinto ante los micrófonos y su colega francés se refirió a este momento con dichos muy breves ante la prensa internacional.

Lejos de mostrarse arrepentido por lo que dijo, Colapinto continuó: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento", expresó.

Gasly, por su parte, se expresó con frases cortantes y con ironía ante la prensa internacional. Consultado sobre su decisión de quedarse en pista con neumáticos duros mientras Colapinto ingresaba a boxes, el francés comunicó: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

Colapinto - Gasly
Gasly arruinó la posibilidad de que Colapinto sume sus primeros puntos de la temporada

Pero es no fue todo, ya que, consultado por el rendimiento de Alpine, Gasly dijo: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, generando una respuesta cargada de ironía que tuvo sus repercusiones, como no podía ser de otra manera.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para una nueva cita con la Fórmula 1 en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. El piloto argentino tendrá la oportunidad de correr nuevamente en el legendario Autódromo de Monza, donde fue su debut en la máxima categoría.

El Gran Premio de Italia 2025 se desarrollará el próximo domingo 7 de septiembre, y la carrera comenzará a las 10 horas de Argentina. Como siempre, los días previos serán de pruebas y prácticas.

