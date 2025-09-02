La picante frase de Gasly luego de perjudicar a Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Lejos de mostrarse arrepentido por lo que dijo, Colapinto continuó: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento", expresó.

Gasly, por su parte, se expresó con frases cortantes y con ironía ante la prensa internacional. Consultado sobre su decisión de quedarse en pista con neumáticos duros mientras Colapinto ingresaba a boxes, el francés comunicó: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

Colapinto - Gasly Gasly arruinó la posibilidad de que Colapinto sume sus primeros puntos de la temporada

Pero es no fue todo, ya que, consultado por el rendimiento de Alpine, Gasly dijo: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, generando una respuesta cargada de ironía que tuvo sus repercusiones, como no podía ser de otra manera.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para una nueva cita con la Fórmula 1 en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. El piloto argentino tendrá la oportunidad de correr nuevamente en el legendario Autódromo de Monza, donde fue su debut en la máxima categoría.

El Gran Premio de Italia 2025 se desarrollará el próximo domingo 7 de septiembre, y la carrera comenzará a las 10 horas de Argentina. Como siempre, los días previos serán de pruebas y prácticas.