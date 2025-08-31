F1 Clash es el nombre del videojuegos de la Fórmula 1 que puedes descargar en tu celular para vivir la Máxima desde otro lugar; el juego te da la oportunidad de ser el director de una escudería y decidir cuáles serán las estrategias del equipo. Es así que puedes elegir a Alpine y tener a Franco Colapinto bajo tus órdenes.
Polémica por la aparición de Franco Colapinto en un videojuego de la Fórmula 1
El monoplaza de Franco Colapinto salió en el trailer de un videojuego causando el enojo de los fanáticos del piloto argentino