El juego tiene muy buenas reseñas, mientras que Motorsport expresó que es "una divertida primera incursión en el género de gestión de la F1", Carscoops lo definió como "entretenido y posiblemente adictivo". Sin embargo, no fue ajeno a las controversias cuando decidieron mostrar a Franco Colapinto en plena competencia.

Franco Colapinto - Choque Franco Colapinto suele ser criticado en las redes sociales por chocar en la Fórmula 1.

Polémica por la aparición de Franco Colapinto en un videojuego de la Fórmula 1

Uno de los puntos fuertes del juego es que cuenta con la licencia de los pilotos y de las escuderías, por lo tanto, la experiencia se convierte en más real ya que puedes utilizar a cualquiera de los 10 equipos disponibles (con sus respectivos deportistas).