El piloto argentino tiene un particular rol en el trailer.

El piloto argentino tiene un particular rol en el trailer.

El juego tiene muy buenas reseñas, mientras que Motorsport expresó que es "una divertida primera incursión en el género de gestión de la F1", Carscoops lo definió como "entretenido y posiblemente adictivo". Sin embargo, no fue ajeno a las controversias cuando decidieron mostrar a Franco Colapinto en plena competencia.

Franco Colapinto - Choque
Franco Colapinto suele ser criticado en las redes sociales por chocar en la F&oacute;rmula 1.

Franco Colapinto suele ser criticado en las redes sociales por chocar en la Fórmula 1.

Polémica por la aparición de Franco Colapinto en un videojuego de la Fórmula 1

Uno de los puntos fuertes del juego es que cuenta con la licencia de los pilotos y de las escuderías, por lo tanto, la experiencia se convierte en más real ya que puedes utilizar a cualquiera de los 10 equipos disponibles (con sus respectivos deportistas).

Es así que una de las opciones es elegir a Franco Colapinto, aunque su participación en el trailer deja mucho que desear causando un gran revuelo en las redes sociales. Es que los creadores del juego decidieron mostrar el Alpine con el número de 43 del piloto argentino, pero con un detalle que no pasó desapercibido.

Embed

En las imágenes se puede ver que el monoplaza de Franco Colapinto sale de boxes para luego chocar con la barrera de contención dando algunos giros. Lo curioso es que es el único piloto que choca en el trailer es el argentino y las redes sociales no perdonaron: "El realismo que le gusta al piberío".

Franco Colapinto - Choque

Las nueve carreras que le quedan a Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Gran Premio de Italia, en Monza: 5 al 7 de septiembre.
  • Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú: 19 al 21 de septiembre.
  • Gran Premio de Singapur, en Singapur: 3 al 5 de octubre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Austin: 17 al 19 de octubre.
  • Gran Premio de México, en Ciudad de México: 24 al 26 de octubre.
  • Gran Premio de Brasil, en San Pablo: 7 al 9 de noviembre.
  • Gran Premio de Estados Unidos, en Las Vegas: 20 al 22 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar, en Lusail: 28 al 30 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi, en Yas Marina: 5 al 7 de diciembre.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas