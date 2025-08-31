Qué dijo Briatore tras la gran actuación de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

"Es una carrera en la que, al ver la clasificación, parece una oportunidad perdida de puntuar como equipo por diversas razones. Saliendo desde fuera de la zona de puntos, asumimos algunos riesgos durante todo el recorrido para intentar maximizar nuestras posibilidades de puntuar", continuó el italiano.

Con respecto a la dinámica propuesta por los pilotos de Alpine, el jefe de la escudería francesa explicó: "Ambos presionaron al máximo, lo dieron todo y jugaron como un equipo, intercambiándose posiciones en la curva 1 cuando se les pidió que persiguieran a los coches de delante. Seguiremos intentándolo en cada carrera para maximizar nuestro resultado final con el paquete que tenemos".

Colapinto con Gasly La relación entre los pilotos no sería la ideal.

La palabra de Pierre Gasly tras no dejar avanzar a Colapinto

En plena carrera hubo un cortocircuito entre Franco Colapinto y Pierre Gasly ya que hubo un momento donde el piloto francés no dejó a avanzar al argentino perjudicando las chances de sumar puntos, pero el piloto titular no quiso hablar sobre eso: "Resultó una carrera muy difícil en muchos aspectos".

"Nos la jugamos un poco al final para mantener la posición en pista con neumáticos duros usados e intenté luchar con todas mis fuerzas con lo que tenía. Simplemente no funcionó. Así que tengo sentimientos encontrados; a veces las cosas salen bien, a veces no. Aprenderemos y seguiremos adelante", detalló Gasly.

Para finalizar se refirió al próximo desafío en el Gran Premio de Monza: "Hubo buenas batallas y siempre es más divertido cuando las carreras son así. Normalmente nos falta ritmo, pero seguimos intentando mejorar todo lo que tenemos y volvemos a Monza".