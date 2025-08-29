Briatore cuestionó duramente a Colapinto en la Fórmula 1: "No es lo que..."

Flavio Briatore, el jefe italiano de equipo Alpine, cuestionó duramente este viernes al piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1.
“Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco (Colapinto) en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro”, agregó.
“No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él… Quizás le pusimos demasiada presión”, dijo Briatore tras el noveno puesto del argentino de 21 años en la segunda práctica libre.
Briatore se refirió también a los problemas de Colapinto con el Alpine al decir: “Es muy difícil lidiar con él ya que es muy pesado y rápido para un joven piloto en la Fórmula 1. Está sometido a demasiada presión, debemos tenerlo en cuenta porque son seres humanos y niños de entre 19 y 23 años”.
James Wolves, quien le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en Williams, dijo: "Cuando la presión no está, podes sacar mucho más del piloto. No se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez de Franco en Silverstone en 2024, pensaba que era su única oportunidad de estar ahí y mi mensaje fue que no tenía nada que ver con los tiempos por vuelta, sino de que se relaje y disfrute el momento. Dio una actuación sobresaliente".