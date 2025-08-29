Briatore cuestionó duramente a Colapinto en la Fórmula 1: "No es lo que..."

“Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco (Colapinto) en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro”, agregó.

colapinto, formula 1, gran premio de paises bajos Franco Colapinto.

El duro cuestionamiento de Briatore para Colapinto

“No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él… Quizás le pusimos demasiada presión”, dijo Briatore tras el noveno puesto del argentino de 21 años en la segunda práctica libre.