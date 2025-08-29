Luego de terminar la FP1 en el 18° puesto, y la FP2 en el 9°, en la primera jornada del Gran Premio de Países Bajos, Franco fue entrevistado y expresó su sorpresa por el buen andar del Alpine en la segunda sesión. "No sé qué hice, este auto es más raro. Salgo y tengo el doble de grip (adherencia al piso) y no sé por qué. Obviamente, cuando tengo grip, sale la vuelta más fácil y de ahí el tiempo. Hay que seguir trabajando pero es un buen paso", confesó.

Franco Post FP1 y FP2 en #DutchGP pic.twitter.com/6eIbUqewcG — Atención Colapinto (@atencionfc) August 29, 2025

Franco Colapinto y los cambios en el Alpine

Luego el de Pilar, en su segunda temporada en la Fórmula 1 agregó: "Cambiamos un par de cosas muy chiquitas, pero los cambios son muy grandes. Es impredecible".