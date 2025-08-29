Franco Colapinto habló de las mejoras en el rendimiento de su Alpine A525 en los ensayos del Gran Premio de Países Bajos.

Luego de dos dispares tandas de ensayos libres (FP1 y FP2), el piloto argentino Franco Colapinto habló sobre el rendimiento de su auto en el circuito de Zanvoort, donde este viernes logró su mejor práctica, logrando el noveno registro en una prueba dominada por los McLaren.

Luego de terminar la FP1 en el 18° puesto, y la FP2 en el 9°, en la primera jornada del Gran Premio de Países Bajos, Franco fue entrevistado y expresó su sorpresa por el buen andar del Alpine en la segunda sesión. "No sé qué hice, este auto es más raro. Salgo y tengo el doble de grip (adherencia al piso) y no sé por qué. Obviamente, cuando tengo grip, sale la vuelta más fácil y de ahí el tiempo. Hay que seguir trabajando pero es un buen paso", confesó.

Franco Colapinto y los cambios en el Alpine

Luego el de Pilar, en su segunda temporada en la Fórmula 1 agregó: "Cambiamos un par de cosas muy chiquitas, pero los cambios son muy grandes. Es impredecible".

Colapinto analizó los problemas del auto Alpine A525 en el circuito de Zandvoort: “Me cuesta mucho las curvas lentas, es en donde más tiempo pierdo y Pierre, que estaba con un alerón atrás completamente distinto, con mucha más carga, para ir muy bien en esas partes más trabadas y no perdía tanto en la recta. Así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana. Capaz es una buena dirección. Hay mucho viento, complica mucho la verdad".

Finalmente, y de cara a la actividad que sigue este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos el argentino analizó: "Creo que trabajamos bien, con la goma blanda el auto dio un paso muy grande. Hay que trabajar hoy a la noche para entender un poco el porqué, es muy inconsistente y eso nos complica. Tenemos que intentar cada vez que salimos a pista con gomas nuevas, tener ese mismo feeling que tengo ahora y, a veces, por una razón que no la entendemos, no lo tengo”.

