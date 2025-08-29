Luego de dos dispares tandas de ensayos libres (FP1 y FP2), el piloto argentino Franco Colapinto habló sobre el rendimiento de su auto en el circuito de Zanvoort, donde este viernes logró su mejor práctica, logrando el noveno registro en una prueba dominada por los McLaren.
Franco Colapinto tras la FP2 del Gran Premio de Países Bajos: "No sé que hice, este auto es más raro..."
El piloto argentino Franco Colapinto habló con la prensa tras las sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1