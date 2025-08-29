Franco Colapinto realizó una esperanzadora segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto realizó una esperanzadora segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Países Bajos.

En el mejor rendimiento de la temporada 2025, el piloto argentino Franco Colapinto registró con su Alpine el noveno mejor tiempo de la segunda tanda de prácticas libres realizadas este viernes en el autódromo de Zandvoort. En la primera había finalizado 18° usando gomas duras.

Colapinto, piloto del equipo Alpine realizó un gran ensayo en la segunda sesión del Gran Premio de Países Bajos, con neumáticos blandos y quedó en la novena posición de la práctica que fue liderada por Lando Norris, con McLaren, con un tiempo de 1 minuto 09 segundos y 890 milésimas (1' 09'' 890/1000). Fue escoltado por el español Fernando Alonso -Aston Martin- (087/1000); y Oscar Piastri -McLaren- (089/1000).

automovilismo-formula 1-gp paises bajos-lando norris
Lando Norris domin&oacute; con McLaren las dos series de pr&aacute;cticas libres del Gran Premio de Pa&iacute;ses Bajos de F&oacute;rmula 1.

Lando Norris dominó con McLaren las dos series de prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.

Gran remontada de Franco Colapinto en la segunda tanda de ensayos libres

Franco Colapinto este viernes marcó 1 segundo 67 milésimas más que Norris, mientras que su compañero del equipo francés Alpine llegó 19° (+2.'' 232/1000).

Esta sesión de práctica estuvo signada por varios accidentes, entre ellos, el de Lance Stroll (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), y el tailandés Alexander Albon (Williams).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961444314602492334&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.

Las acciones del Gran Premio de Países Bajos -la 15ª competencia de Fórmula 1 del año- continuará este sábado, desde las 6.30 (hora argentina) con la tercera tanda de ensayos. Entre las 10 y las 11 se harán las pruebas de clasificación. El domingo la carrera largará a las 10.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas