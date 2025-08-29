En el mejor rendimiento de la temporada 2025, el piloto argentino Franco Colapinto registró con su Alpine el noveno mejor tiempo de la segunda tanda de prácticas libres realizadas este viernes en el autódromo de Zandvoort. En la primera había finalizado 18° usando gomas duras.
Franco Colapinto logró su mejor marca del año en la práctica libre 2 del Gran Premio de Países Bajos
El argentino Franco Colapinto logró el noveno registro en la segunda tanda de ensayos libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1