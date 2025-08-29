Esta sesión de práctica estuvo signada por varios accidentes, entre ellos, el de Lance Stroll (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), y el tailandés Alexander Albon (Williams).

Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.

Las acciones del Gran Premio de Países Bajos -la 15ª competencia de Fórmula 1 del año- continuará este sábado, desde las 6.30 (hora argentina) con la tercera tanda de ensayos. Entre las 10 y las 11 se harán las pruebas de clasificación. El domingo la carrera largará a las 10.