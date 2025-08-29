Gritalo Fausto. El mendocino Fausto López (9) celebra uno de los cuatro puntos que aportó para la selección argentina de vóley Sub 21 frente a Japón.

La selección argentina de vóley Sub 21, con los mendocinos Emiliano Molini y Fausto López perdió ante Japón por 3 a 2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13 en la segunda fase del Mundial de China. Fausto Díaz, máximo anotador argentino con 25 puntos, seguido por Mateo Gómez con 15.

En este partido mundialista de vóleibol, el central mendocino Emiliano Molini aportó 12 anotaciones, producto de 8 ataques y 4 bloqueos; en tanto el tunuyanino Fausto López sumó 4 puntos (3 de ataque y 1 bloqueo).

Centrales mendocinos. Emiliano Molini (12) y Fausto López (9) jugaron frente a Japón en los playoffs del Mundial de vóley Sub 21 que se juega en China.

Derrota en tie break de la selección argentina de vóley Sub 21

La Selección logró dos victorias en la primera parte del Mundial de vóley Sub 21 en la que afrontó una dura zona y derrotó a Indonesia y Túnez. Luego, en octavos, no pudo con Irán en un gran duelo que se extendió por cuatro sets y es por eso que quedó relegado a jugar del 9° al 16°.

Este sábado, con horario a confirmar, el rival será Kazajistán.

