La selección argentina de vóley Sub 21, con los mendocinos Emiliano Molini y Fausto López perdió ante Japón por 3 a 2, con parciales de 27-29, 25-16, 22-25, 25-19 y 15-13 en la segunda fase del Mundial de China. Fausto Díaz, máximo anotador argentino con 25 puntos, seguido por Mateo Gómez con 15.
La selección argentina de vóley, con los mendocinos Molini y López, cayó en tie break frente a Japón
Por la clasificación del 9° al 16° lugar del Mundial de vóley Sub 21, la selección argentina de vóley perdió 3-2. Emiliano Molini sumó 12 tantos y López cuatro