En este partido mundialista de vóleibol, el central mendocino Emiliano Molini aportó 12 anotaciones, producto de 8 ataques y 4 bloqueos; en tanto el tunuyanino Fausto López sumó 4 puntos (3 de ataque y 1 bloqueo).

voleibol-seleccion sub21-mundial china-japon (1) Centrales mendocinos. Emiliano Molini (12) y Fausto López (9) jugaron frente a Japón en los playoffs del Mundial de vóley Sub 21 que se juega en China.

Derrota en tie break de la selección argentina de vóley Sub 21

La Selección logró dos victorias en la primera parte del Mundial de vóley Sub 21 en la que afrontó una dura zona y derrotó a Indonesia y Túnez. Luego, en octavos, no pudo con Irán en un gran duelo que se extendió por cuatro sets y es por eso que quedó relegado a jugar del 9° al 16°.