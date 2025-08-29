Inicio Ovación Fútbol Julio Vaccari
VIOLENCIA EN EL FUTBOL

El DT de Independiente Julio Vaccari fue señalado por la Universidad de Chile en su descargo a Conmebol

En la investigación de los incidentes en el partido Independiente de Avellaneda- Universidad de Chile, por Copa Sudamericana, la visita acusó a Julio Vaccari

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Julio Vaccari

Julio Vaccari, entrenador de Independiente de Avellaneda, se saluda con su par de la Universidad de Chile Gustavo Álvarez antes de los incidentes y violencia en Avellaneda.

En el marco de las investigaciones por el escándalo y suspensión del partido en el estadio de Independiente, la Universidad de Chile presentó en Conmebol su descargo y señaló al entrenador del Rojo, Julio Vaccari, como incitador a la violencia por haber declarado que había que “ganar como sea”.

De cara al determinación que tendrá que tomarse por el partido suspendido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, por los octavos de final de Copa Sudamericana apuntan a los dichos previos al encuentro del DT local como descargo.

Los descargos de Independiente y Universidad de Chile

El miércoles por la mañana, la dirigencia de Independiente presentó su descargo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre los lamentables sucesos de violencia que se dieron en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El club de Avellaneda aportó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual que, según la óptica de la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, la inocencia de Independiente en la lamentable noche de miércoles ante el equipo chileno.

Las crudas im&aacute;genes del esc&aacute;ndalo y agresiones desatadas por los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido suspendido por octavos de final de la Copa Sudamericana.

Las crudas imágenes del escándalo y agresiones desatadas por los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido suspendido por octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile señala a Vaccari como instigador de la violencia

Por su parte, la Universidad de Chile presentó un informe de 18 páginas en el que, de entrada, señalan al entrenador de Independiente como uno de los responsables: "Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores".

Tras la derrota 2-1 ante Vélez el pasado sábado 16 de agosto, Vaccari había declarado, de manera irónica, que "el miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

El próximo martes desde las 15 horas, los representantes de ambas instituciones deberán presentarse en la sede de la Conmebol en la localidad paraguaya de Luque donde se llevará a cabo una reunión clave que terminará de definir el rumbo de la serie y las sanciones.

