Independiente de Avellaneda informó este domingo que identificó a 25 barras que estarían involucrados en los graves incidentes que hubo en el partido ante Universidad de Chile, en el Libertadores de América, por la Copa Sudamericana.
Independiente reveló que identificó a 25 de los barras implicados en los incidentes ante la U de Chile
Independiente de Avellaneda reveló que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los incidentes ocurridos durante el partido contra la U de Chile