Independiente reveló que identificó a 25 de los barras implicados en los incidentes ante la U de Chile

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia", y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

hinchas u de chile incidentes independiente sudamericana Hubo lamentables incidentes en Avellaneda.

Desde el "Rojo" prometieron una colaboración total con la justicia. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.