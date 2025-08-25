Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Copa Sudamericana

Independiente reveló que identificó a 25 de los barras implicados en los incidentes ante la U de Chile

Independiente de Avellaneda reveló que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los incidentes ocurridos durante el partido contra la U de Chile

Por UNO
Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia", y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

Desde el "Rojo" prometieron una colaboración total con la justicia. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

La suspensión de Independiente vs Universidad de Chile

El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana debió ser cancelado por los graves incidentes generados por los hinchas visitantes en Avellaneda cuando Independiente empataba 1 a 1 con la Universidad de Chile.

Lucas Assadi abrió el marcador para la visita que había ganado 1 a 0 en la ida y Santiago Montiel empató en el primer tiempo antes de que los graves incidentes provocados por los hinchas visitantes hicieran detener el encuentro.

