Xabi Alonso se refirió al primer partido de Franco Mastantuono como titular en el Real Madrid

Es así que una vez finalizado el encuentro Xabi Alonso destacó: "Es nuestro presente y nos va a dar mucho en un futuro, tiene un carácter ganador y va a mejorar con el grupo". El técnico español está probando variantes con respecto a la parte ofensiva mientras que defensivamente todo indicaría que está bastante definido.

El entrenador tiene varias opciones para el ataque con diferentes perfiles: Arda Güller, Brahim Díaz, Vinicius Júnior, Rodrygo y Franco Mastantuono son las opciones de mediocampistas/delanteros que pueden jugar de punta; y, de 9, las opciones más firmes son las de Kylian Mbappé, Gonzalo García y Endrick.

La principal problemática para la titularidad de Mastantuono es que Bhahim Díaz (quien lo reemplazó) está teniendo buenos rendimientos y contra Real Oviedo hasta realizó una asistencia, de igual manera Xabi Alonso continuó poniendo en valor el fútbol del argentino: "Estuvo muy bien, hizo un buen partido. Será muy importante para nosotros. Aporta mucha energía y además tiene una zurda fantástica".

Rodrygo Rodrygo aún no conoce su futuro en Real Madrid.

El enojo de Rodrygo al salir frente a Real Oviedo

En los dos partidos que jugó Rodrygo en la presente Liga de España tuvo un rendimiento similar al de Franco Mastantuono: en el primer partido ingresó a los 63 minutos y en el segundo fue reemplazado en el mismo minuto.

Al ser reemplazado contra Real Oviedo no escondió su fustración, pero todo indica que su enojo no tiene como destinatario a Xabi Alonso, sino, a si mismo ya que desperdició algunas situaciones mientras que se encuentra en un momento crítico dentro del Real Madrid.

Rodrygo terminó FRUSTRADO en el banquillo…

Hoy no le salió el partido que esperaba ni lo que buscaba.

El delantero brasilero tiene posibilidades de salir en el presente mercado de pases mientras que no fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar los próximos partidos de la Selección de Brasil; sin emabrgo, la decisión no sería por una cuestión futbolística, al menos así lo explicó el técnico italiano: "La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal".